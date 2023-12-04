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زلزال بقوة 6,9 درجة يضرب قبالة سواحل جنوب الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 09:56 صباحا
زلزال بقوة 6,9 درجة يضرب قبالة سواحل جنوب الفلبين
قراءة لزلزال. (أرشيفية: أ ف ب)
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ضرب زلزال بقوة 6,9 درجة، قبالة سواحل جنوب الفلبين في وقت مبكر الإثنين بالتوقيت المحلي، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، في أحدث هزة ضمن سلسلة من الهزات القوية التي سُجلت في المنطقة نفسها.

ووقع زلزال الإثنين قرابة الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ)، على عمق 30 كيلومترا وعلى بعد نحو 72 كيلومترا شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولقي شخصان حتفهما في زلزال بقوة 7,6 درجة ضرب المنطقة نفسها السبت، وتبعته سلسلة هزات ارتدادية بينها واحدة بقوة 6,6 درجة.

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