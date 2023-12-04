البيت الأبيض: وقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا مكسب لبوتين

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان، الإثنين، أن وقف المساعدات الأميركية لكييف سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بالانتصار» في حرب أوكرانيا.

وقال ساليفان لصحفيين في البيت الأبيض: «على الكونغرس أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعمه للقتال من أجل الحرية في أوكرانيا (...) أم أنه سيتجاهل الدروس التي تعلمناها من التاريخ ويترك بوتين ينتصر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

الكونغرس يؤخر الموافقة على دعم أوكرانيا

وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس في أكتوبر الموافقة على حزمة تمويل للأمن القومي قدرها 106 مليارات دولار تتضمن دعمًا لأوكرانيا وللحرب الإسرائيلية على حماس.

لكن الكونغرس بقي شهورًا يعاني من الشلل بسبب الخلافات الداخلية بين الجمهوريين، فيما يعارض النواب اليمينيون المتشددون خصوصًا أي مساعدات إضافية لكييف في ظل تواصل الحرب.

وتولى الجمهوري مايك جونسون، وهو حليف للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لا يُعرف عنه الكثير، رئاسة مجلس النواب في أكتوبر بعدما أطاح انقلاب يميني بسلفه كيفن ماكارثي.