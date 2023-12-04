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حكومة النيجر تعلن إنهاء الشراكات الأمنية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 09:53 مساء
حكومة النيجر تعلن إنهاء الشراكات الأمنية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي
قادة المجلس العسكري في النيجر. (الإنترنت)
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قالت وزارة خارجية النيجر الإثنين إنها أنهت مهمتين أمنية ودفاعية للاتحاد الأوروبي في البلاد.

وأعلنت الوزارة في بيان «انسحاب دولة النيجر من الاتفاق المبرم بين جمهورية النيجر والاتحاد الأوروبي بشأن مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي للسياسة المشتركة للأمن والدفاع في النيجر التابعة للاتحاد الأوروبي»، بحسب «فرانس برس».

 كما أعلنت «سحب دولة النيجر موافقتها على نشر مهمة شراكة عسكرية للاتحاد الأوروبي» في النيجر.  وتقول هذه البعثة التي تتخذ مقرًا في نيامي إن قوامها 120 أوروبيًا وإنها تدعم «قوات الأمن الداخلي والسلطات النيجرية وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية» في البلاد.

سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة
وأطلقت هذه المهمة في فبراير «بناء على طلب من السلطات النيجرية لدعم البلاد في حربها ضد المجموعات الإرهابية المسلحة»، بحسب موقع مجلس الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الحكومة النيجرية أنها «قررت سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة» في إطار هذه المهمة، دون مزيد من التفاصيل.

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وأوصى وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الجمعة الماضي، بإنشاء اتحاد كونفدرالي يمهد إلى وحدة بين الدول الثلاث. وفي اليوم التالي، أعلنت بوركينا فاسو والنيجر أنهما انسحبتا من مجموعة دول الساحل الخمس لمحاربة الإرهابيين، على غرار جارتهما مالي التي غادرت المجموعة في مايو 2022.

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