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الحوثيون في اليمن يتبنون الهجوم على سفينتين «إسرائيليتين» في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 07:11 مساء
الحوثيون في اليمن يتبنون الهجوم على سفينتين «إسرائيليتين» في البحر الأحمر
الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع في الحكومة التابعة لجماعة الحوثي، العميد يحيى سريع. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الحوثيون في اليمن الأحد أنهم هاجموا سفينتين قبالة السواحل اليمنية، موضحين أن استهداف السفينتين «الإسرائيليتين» أتى على خلفية الحرب في غزة.

وجاء في بيان للحوثيين أنهم نفّذوا «عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب» الممر البحري الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرين إلى «استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية»، وفق «فرانس برس».

وأكد الناطق العسكري باسم جماعة «أنصار الله»، يحيى سريع، في تصريح صحفي: «استئناف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة، بعد عودته لشن عدوانه الهمجي على قطاع غزة».

تحذير «للأميركان والصهاينة»
وتابع: «الأميركيون والصهاينة إذا اعتدوا على اليمن سيرتكبون حماقة كبرى وسيكون الرد قوياً ومؤلماً من جانب القوات المسلحة والشعب اليمني العظيم أولي القوة والبأس الشديد».

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وأعلن الحوثيين، في 19 نوفمبر الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنًا مع «المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة»، متوعدةً بالاستمرار في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومؤكدة قدرتها على استهدافها في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر

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