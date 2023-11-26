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واشنطن تؤكد اعتراض ناقلة النفط المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في خليج عدن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 04:42 مساء
واشنطن تؤكد اعتراض ناقلة النفط المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في خليج عدن
ناقلة نفط تعبر مضيق باب المندب. (الإنترنت)
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أكد مسؤول عسكري أميركي أن مسلحين مجهولي الهوية اعترضوا ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن الأحد.

ونقلت «فرانس برس» عن المسؤول قوله «هناك مؤشرات إلى أن عددًا غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة (ام في سنترال بارك) في خليج عدن في 26 نوفمبر»، مشيرًا إلى أن «القوات الأميركية وقوات التحالف موجودة في محيط المنطقة ونحن نراقب الوضع عن كثب»، وذلك بعد سلسلة حوادث مماثلة على طريق الشحن نفسه، بحسب «فرانس برس».

وأفادت شركة «إمبري» للأمن البحري، في وقت سابق الأحد أنه جرى اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن، بعد حوادث مماثلة على نفس طريق الشحن.

الحوثيون هددوا بمهاجمة السفينة
وبحسب إمبري فإن «القوات البحرية الأميركية تتابع الوضع» بعد الحادث المتعلق بسفينة «سنترال بارك» المملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة ومرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الحوثيين هددوا سابقًا بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة.

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وأضافت الشركة أنه جرى اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأميركي تحذر «سنترال بارك» من تجاهل الرسائل. وبحسب الشركة فإن صعود أشخاص على متن الناقلة جرى قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن «اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري».

 احتجاز سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر
وكانت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي الجمعة بطائرة مسيّرة، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي السبت. وتأتي هذه التقارير بعد نحو أسبوع من إعلان الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

وأتى احتجاز السفينة في إطار تهديد الحوثيين، باستهداف السفن الإسرائيلية في تصعيد جديد لهجماتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب التصعيد في غزة.

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