انقطاع الكهرباء عن عشرات الأبنية والمنشآت في كييف بعد هجوم روسي

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت أوكرانيا السبت، أن التيار الكهربائي انقطع عن عشرات الأبنية السكنية وأكثر من مئة منشأة في كييف بعد هجوم روسي واسع بالمسيّرات، قالت إنه الأكبر منذ بدء الغزو قبل 21 شهرا.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، في بيان «صبيحة 25 نوفمبر تسبب هجوم واسع شن بمسيّرات بانقطاع خط للتوتر العالي»، مضيفة «نتيجة لذلك انقطع التيار عن 77 مبنى سكنيا و120 منشأة في وسط العاصمة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت 71 مسيّرة روسية ليلا فيما وصفته سلطات كييف بأنه أكبر هجوم من نوعه على العاصمة منذ بدء الغزو الروسي.

وقال سلاح الجو الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي إن «سلاح الجو دمر 71 مسيّرة من نوع شاهد 131/136 وغالبيتها الكبرى دمرت في منطقة كييف».