كوريا الشمالية تؤكد حصولها على صور لقواعد أميركية ومواقع في كوريا الجنوبية عبر قمر للتجسس

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم السبت، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اطلع على صور التقطها القمر الصناعي الذي أطلقته بلاده حديثا لأغراض التجسس، شملت «مناطق تشكل أهدافا رئيسية»، بينها القاعدة العسكرية الأميركية في بيرل هاربر، ومواقع بكوريا الجنوبية.

ونجحت بيونغ يانغ في وضع قمر عسكري لأغراض التجسس بالمدار في وقت سابق من هذا الأسبوع. لكن سيول تفيد بأنه من المبكر القول ما إذا كان القمر يعمل حسبما تؤكد كوريا الشمالية، حسب وكالة «فرانس برس».

ويفيد خبراء بأن من شأن وضع قمر استطلاع في المدار أن يُحسن قدرات بيونغ يانغ على جمع معلومات استخبارية فوق كوريا الجنوبية، وتوفير بيانات حيوية في أي نزاع عسكري محتمل.

وأعلنت بيونغ يانغ، الثلاثاء، بعد ساعات قليلة على عملية الإطلاق، أن كيم اطلع على صور لقواعد عسكرية أميركية رئيسية في غوام التقطها القمر الصناعي «ماليغيونغ-1».

والسبت، قالت كوريا الشمالية إن كيم اطلع على صور التقطها القمر لدى مروره فوق هاواي قرابة الخامسة صباحا، بينها صورة للقاعدة البحرية في بيرل هاربر، وقاعدة هيكام الجوية في هونولولو. كما اطلع على صور من مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، قالت بيونغ يانغ إنها التقطت السبت عند العاشرة بالتوقيت المحلي.

ولفتت كوريا الشمالية إلى أنه بين الصور واحدة لحاملة الطائرات الأميركية «كارل فينوسون» التي تعمل بالدفع النووي.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن صور يوم الجمعة تضمنت أيضا مناطق في كوريا الشمالية.