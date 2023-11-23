سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمر التجسس

القاهرة - بوابة الوسط

أكّدت استخبارات كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنّ روسيا ساعدت كوريا الشمالية في إطلاق قمر صناعي للتجسّس العسكري ووضعه في المدار بعدما منيت بالفشل خلال تجربتين سابقتين.

ونقل النائب يو سانغ بوم عن الاستخبارات قولها خلال جلسة برلمانية إنه بعد القمة التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سبتمبر الماضي، «قدّم الشمال لموسكو الخطة والبيانات المتعلّقة بإطلاق القمرين الصناعيين الأول والثاني، وروسيا حلّلت هذه البيانات وأبلغت الشمال» بما خلصت إليه تحليلاتها، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف سانغ بوم خلال الجلسة أن تقديرات جهاز الاستخبارات تظهر نجاح عملية إطلاق قمر التجسّس الصناعي، والقمر وُضع في مسار مداري.