  • Alwasat News
Atwasat

الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 09:42 مساء
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال البلاد
مرضى كوفيد-19 ينتظرون في غرفة الطوارئ بمستشفى في تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين، في 22 ديسمبر 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

قالت الصين إنها لم تكتشف أي «مسببات أمراض غير عادية أو جديدة» على صلة بتزايد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في شمال البلاد، حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية الخميس بعد أن ضغطت على بكين للحصول على معلومات مفصلة.

وأوردت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها «أفادت السلطات الصينية أنه لم يتم رصد أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة أو أعراض سريرية غير عادية، بما في ذلك في بكين ولياونينغ، بل فقط الزيادة العامة المذكورة سابقا في أمراض الجهاز التنفسي بسبب العديد من مسببات الأمراض المعروفة»، بحسب كالة «فرانس برس».

- منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين

ويزيد المعلومات المتوفرة من الصين الغموض حول ازدياد حالات الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية المنتشرة في الصين، وهو ما أثار قلق منظمة الصحة العالمية، حسب بيان لها أمس الأربعاء.

وقالت المنظمة في بيان أمس نشرته على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) إنها «أرسلت طلبًا رسميًا إلى الصين للحصول على معلومات مفصلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشي التهابات رئوية بين الأطفال»، داعية إلى «خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن داني ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن داني ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب
شاهد.. «في التسعين» يناقش انطلاقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم

شاهد.. «في التسعين» يناقش انطلاقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم
«ميتشو».. خبير الكرة الأفريقية الذي يعيد بناء المنتخب الوطني وقيادته لكأس العالم

«ميتشو».. خبير الكرة الأفريقية الذي يعيد بناء المنتخب الوطني وقيادته لكأس العالم
النيهوم وبوشويشة.. النقد لا يُفسِد الصداقة

النيهوم وبوشويشة.. النقد لا يُفسِد الصداقة
عائلة زوجة ميسي تتعرض لسطو مسلح وسرقة 8 ملايين دولار بالأرجنتين

عائلة زوجة ميسي تتعرض لسطو مسلح وسرقة 8 ملايين دولار بالأرجنتين
بالأسماء.. قائمة الأسرى الفلسطينيين المرشح إطلاقهم ضمن اتفاق الهدنة

بالأسماء.. قائمة الأسرى الفلسطينيين المرشح إطلاقهم ضمن اتفاق الهدنة
«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟

«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟
«تغطية خاصة»: الهدنة.. لم ترفضها «إسرائيل»؟ ولماذا تريدها؟

«تغطية خاصة»: الهدنة.. لم ترفضها «إسرائيل»؟ ولماذا تريدها؟
كاريكاتير خيري - غزة في ميزان العدالة الإنسانية

كاريكاتير خيري - غزة في ميزان العدالة الإنسانية
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة

مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة
الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس

الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس
استبعاد ميليسا باريرا من فيلم «سكريم 7» بسبب تضامنها مع غزة

استبعاد ميليسا باريرا من فيلم «سكريم 7» بسبب تضامنها مع غزة
من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال بغزة (شاهد)

من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال ...
احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس

احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس
الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟

الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟
الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»

الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»
«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»

«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»
«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين

«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمر التجسس
سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمر التجسس
سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمرها الصناعي التجسسي
سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمرها الصناعي التجسسي
فرنسا تدعو إلى تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة «دون مزيد من التأخير»
فرنسا تدعو إلى تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة «دون مزيد من التأخير»
مكتب نتانياهو يعلن استلام قائمة أولية بأسماء المخطوفين ويؤكد التواصل مع عائلاتهم
مكتب نتانياهو يعلن استلام قائمة أولية بأسماء المخطوفين ويؤكد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح ......
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها ......
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات...
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في غزة
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في ......
المزيد
أعمال شغب واسعة في أيرلندا بعد حادث طعن (فيديو)
أعمال شغب واسعة في أيرلندا بعد حادث طعن (فيديو)...
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال البلاد
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال ......
نقل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إلى المستشفى بعد هجوم بسكين في دبلن
نقل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إلى المستشفى بعد هجوم بسكين في ......
مكتب نتانياهو يعلن استلام قائمة أولية بأسماء المخطوفين ويؤكد التواصل مع عائلاتهم
مكتب نتانياهو يعلن استلام قائمة أولية بأسماء المخطوفين ويؤكد......
فرنسا تدعو إلى تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة «دون مزيد من التأخير»
فرنسا تدعو إلى تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة «دون مزيد من ......
المزيد