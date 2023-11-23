الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الصين إنها لم تكتشف أي «مسببات أمراض غير عادية أو جديدة» على صلة بتزايد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في شمال البلاد، حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية الخميس بعد أن ضغطت على بكين للحصول على معلومات مفصلة.

وأوردت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها «أفادت السلطات الصينية أنه لم يتم رصد أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة أو أعراض سريرية غير عادية، بما في ذلك في بكين ولياونينغ، بل فقط الزيادة العامة المذكورة سابقا في أمراض الجهاز التنفسي بسبب العديد من مسببات الأمراض المعروفة»، بحسب كالة «فرانس برس».

- منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين

ويزيد المعلومات المتوفرة من الصين الغموض حول ازدياد حالات الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية المنتشرة في الصين، وهو ما أثار قلق منظمة الصحة العالمية، حسب بيان لها أمس الأربعاء.

وقالت المنظمة في بيان أمس نشرته على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) إنها «أرسلت طلبًا رسميًا إلى الصين للحصول على معلومات مفصلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشي التهابات رئوية بين الأطفال»، داعية إلى «خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي».