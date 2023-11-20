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وفاة السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 01:53 مساء
وفاة السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر
روزالين كارتر، زوجة الرئيس الأسبق جيمي كارتر. (أ ف ب)
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توفيت روزالين كارتر، زوجة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، الأحد عن عمر ناهز 96 عاما في منزلها في ولاية جورجيا الجنوبية، وفق ما أعلن مركز كارتر الذي أسسته مع زوجها.

واشتهرت روزالين كارتر بعد خروجها من البيت الأبيض بنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وقضايا الصحة وخاصة الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، مع الحفاظ على صورتها العامة بوصفها امرأة متواضعة، حسب وكالة «فرانس برس».

انضمت روزالين إلى زوجها، الجمعة، لتلقي رعاية تلطيفية في المنزل الذي عاشا فيه منذ الستينات، وذلك بعد تشخيص إصابتها بداء الخرف في مايو.

-روزالين زوجة جيمي كارتر تتلقى رعاية تلطيفية إلى جانبه في المنزل
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وقال مركز كارتر في بيان «توفيت السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، المناصرة بحماسة للصحة العقلية وتقديم الرعاية وحقوق المرأة، الأحد في منزلها ببلاينز، جورجيا، عن عمر ناهز 96 عاما»، مضيفا «لقد ماتت بسلام، وكانت عائلتها بجانبها».

وقال جيمي كارتر في البيان «كانت روزالين شريكتي في كل ما أنجزته على الإطلاق».

 مبعوثة شخصية للرئيس بأميركا اللاتينية
وكانت روزالين في قلب الحياة السياسية الطويلة لجيمي كارتر وخاصة خلال حملاته الانتخابية. وبمجرد وصولها إلى البيت الأبيض العام 1977 وحتى العام 1981، برزت كسيدة أولى للعب دور سياسي، وذكر موقع البيت الأبيض الإلكتروني أنها كانت تحضر اجتماعات مجلس الوزراء والإحاطات الإعلامية الرئيسية، وكثيرا ما مثلت الرئيس في المناسبات الاحتفالية وعملت مبعوثة شخصية للرئيس إلى دول أميركا اللاتينية.

ولدت روزالين كارتر في بلدة بلاينز الصغيرة في 18 أغسطس 1927، وكانت البكر بين أربعة أبناء، وتوفي والدها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها وعملت مع والدتها في مهنة الخياطة لتحصيل معيشتها.

التقت جيمي كارتر العام 1945 عندما كانت في الجامعة وكان هو في إجازة من الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس وتزوجا العام 1946.

ووفقا لمركز كارتر، فإن السيدة الأولى السابقة لديها أربعة أبناء و11 حفيدا و14 من أبناء الأحفاد، وفقدت حفيدا العام 2015.

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