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روزالين زوجة جيمي كارتر تتلقى رعاية تلطيفية إلى جانبه في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 11:52 صباحا
روزالين زوجة جيمي كارتر تتلقى رعاية تلطيفية إلى جانبه في المنزل
الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر وزوجته روزالين كارتر في أتلانتا بولاية جورجيا، 30 سبتمبر 2018 (أ ف ب)
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ستتلقى السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة روزالين كارتر (96 عاماً) رعاية تلطيفية في المنزل إلى جانب زوجها الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، الذي يعيش أيضاً أيامه الأخيرة، وفق ما أعلن مركز كارتر الجمعة.

وقالت المؤسسة التي تدير صورة جيمي كارتر وإرثه إن السيدة الأولى السابقة والرئيس كارتر يمضيان بعض الوقت معاً ومع العائلة. وتجدد عائلة كارتر طلبها بالحفاظ على الخصوصية، وتشعر بالامتنان لكل عبارات الحب والدعم التي تلقتها، حسب وكالة «فرانس برس».

ويتلقى الرئيس السابق، البالغ 99 عاماً والحائز جائزة نوبل للسلام، رعاية تلطيفية منذ فبراير في منزل الزوجين ببلينز في ولاية جورجيا الأميركية.

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ويعد الذي تولى الرئاسة الأميركية لولاية واحدة بين العامين 1977 و1981 أكبر رئيس أميركي على قيد الحياة.

وتزوج جيمي وروزالين كارتر في العام 1946.

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