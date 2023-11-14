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على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 11:54 مساء
على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل
جانب من مسيرة حاشدة بمدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس لدعم الشعب الفلسطيني، الأحد 12 نوفمبر 2023 (إكس)
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استحوذت مسيرة حاشدة نظَّمها آلاف المتظاهرين بمدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس لدعم الشعب الفلسطيني، على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تباروا في نشر مقاطع مصورة تظهر جانبًا من الحشد الغفير المندد بالدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي.

وظهر بعض المتظاهرين وهم يمتطون الجياد على طريقة «الكاوبوي»، وذلك بعدما وصل الآلاف إلى مبنى الكابيتول بمدينة أوستن لدعم الشعب الفلسطيني، الذي يتلقى جرائم الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء دول غربية كبرى، من بينها الولايات المتحدة.


خرج المتظاهرون بالآلاف في شوارع مدينة أوستن، بعد ظهر أول أمس الأحد، رافعين الأعلام الفلسطينية مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

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مسيرة تكساس الأميركية تطالب بوقف المساعدات الأميركية لـ«إسرائيل»
وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في غزة ووقف المساعدات الأميركية، خاصة من تكساس إلى الاحتلال الإسرائيلي، بحسب مقاطع مصورة جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمل المتظاهرون لافتات تتهم الرئيس الأميركي جو بايدن باستخدام أموال الضرائب لتمويل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وردد المتظاهرون، الذي قدموا من مدن أميركية أخرى إلى شارع سان جاسينتو، هتافات: «وقف إطلاق النار الآن» و«حرة، فلسطين حرة الآن».

وامتد الحشد إلى مد البصر، امتطى بعضهم الخيل رافعين أعلام فلسطين، وسط مشاهد على طريقة الكاوبوي. في حين صعدت مجموعة إلى موقف سيارات قريب ورفعت لافتات فوق السطح.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يواجه انتقادات متزايدة داخل صفوف الوزارة بشأن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جانب من مسيرة حاشدة بمدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس لدعم الشعب الفلسطيني، الأحد 12 نوفمبر 2023 (إكس)
جانب من مسيرة حاشدة بمدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس لدعم الشعب الفلسطيني، الأحد 12 نوفمبر 2023 (إكس)
جانب من مسيرة حاشدة بمدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس لدعم الشعب الفلسطيني، الأحد 12 نوفمبر 2023 (إكس)
جانب من مسيرة حاشدة بمدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس لدعم الشعب الفلسطيني، الأحد 12 نوفمبر 2023 (إكس)
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على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل

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