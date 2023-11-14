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عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تلمح لاتفاق محتمل مساء اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 10:21 مساء
عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تلمح لاتفاق محتمل مساء اليوم
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. (أرشيفية: الإنترنت)
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ألمحت عائلات الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة إلى احتمالية إقرار اتفاق بشأن الإفراج عنهم مساء اليوم الثلاثاء.

وطالبت العائلات الحكومة الإسرائيلية بـ«الموافقة على اتفاق هذا المساء للإفراج عن جميع الرهائن في غزة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان «نعلم أن قرارًا يمكن اتخاذه هذا المساء»، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية بـ«عدم عرقلة اتفاق».

وتربط المقاومة الفلسطينية أي اتفاق بشأن الأسرى بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سواء بشكل مرحلي أو كلي.

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