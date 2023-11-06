فرنسا تعلن ارتفاع عدد قتلاها خلال «طوفان الأقصى» إلى 40

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، اليوم الإثنين، إن عدد القتلى الفرنسيين خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر الماضي، في غلاف غزة، ارتفع إلى 40 قتيلا.

وأضافت بورن، لراديو «فرانس إنتر» أن هناك ثمانية مواطنين فرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين، ويعتقد أن بعضهم رهائن، بحسب وكالة «رويترز».

انتهاكات إسرائيلية مستمرة

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجاه الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى.

فيما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ31 على التوالي، ما خلف نحو 10 آلاف «شهيد» أغلبهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.