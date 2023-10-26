قادة أوروبا يدعون إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى «ممرات إنسانية وهدنات» تتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي العدوان على القطاع، وذلك بعد ساعات من المداولات في قمة يعقدونها في بروكسل الخميس.

وجاء في بيان إن «المجلس الأوروبي يعرب عن عميق قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، لتصل إلى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية بما فيها الممرات الإنسانية والهدنات للحاجات الإنسانية»، بحسب وكالة «فرانس برس».