مقتل 10 عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الخميس، مقتل عشرة عناصر من حزب العمال الكردستاني في سلسلة غارات نفذتها «طائرات حربية ومسيرة تركية» ليل الأربعاء في شمال العراق.

وأشار الجهاز في بيان إلى أن «تسعة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في غارات نفّذتها تركيا على عدة مواقع في قضاء سيدكان بمحافظة أربيل»، فيما قتل آخر بغارات مماثلة على «عدة مواقع لحزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك»، ليل الأربعاء، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح، وفق وكالة «فرانس برس».

تركيا تعلن شن ضربات على «أهداف إرهابية» في العراق

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الجيش شن ضربات جوية على «أهداف إرهابية» في شمال العراق. وأشار البيان إلى «تدمير 19 هدفًا من بينها كهوف وملاجئ ومستودعات يستخدمها الإرهابيون، بنجاح، وجرى تحييد عديد الإرهابيين».

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أخيرًا أن تركيا «ستواصل تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سورية والعراق»، في إعلان يأتي بعد هجوم انتحاري تبناه حزب العمال الكردستاني واستهدف مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية في أنقرة.

ونادرًا ما تعلّق أنقرة على مثل هذه الضربات. ويشن الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوية وبرية ضد المقاتلين الأكراد المنضوين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيمًا «إرهابيًا»، لا سيما في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي وفي منطقة سنجار.

وتقيم تركيا منذ 25 عامًا قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.

ومنتصف أكتوبر، قتل قيادي وعنصران من حزب العمال الكردستاني إثر قصف تركي في إقليم كردستان. ومطلع أكتوبر الحالي، استهدفت ضربات جوية مواقع عديدة في إقليم كردستان. وقالت أنقرة إنها استهدفت «20 هدفًا» لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.