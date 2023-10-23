مسودة: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «وقف إنساني» للحرب في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

سيدعو زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري إلى «هدنة إنسانية» في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة بأمان، حسبما أظهرت مسودة نتائج قمة للاتحاد الأوروبي.

ويجتمع زعماء التكتل الذي يضم 27 دولة في بروكسل يومي الخميس والجمعة، فيما يسمى بالمجلس الأوروبي، حيث سيكون الوضع في الشرق الأوسط على رأس جدول الأعمال، بحسب «رويترز».

هدنة إنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات

وأظهرت مسودة مفرزات القمة أن «المجلس الأوروبي يؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريس إلى هدنة إنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ووصول المساعدات إلى المحتاجين».

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وجاء أيضًا في المسودة التي اطلعت عليها رويترز «سيعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، ودعم من يحاولون الوصول لبر الأمان أو تقديم المساعدة وتسهيل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى. ويكرر الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون أي شرط مسبق».

وتجاوزت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر لليوم الـ17 على التوالي، 5 آلاف «شهيد» أغلبهم من الأطفال والنساء، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة وصلت إلى 5087 «شهيدًا»، منهم 2055 طفلًا و1119 سيدة و217 مسنًا، إضافة إلى إصابة 15273 بجراح مختلفة.

الاحتلال ينفذ مداهمات محدودة في قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أن قوات برية نفذت مداهمات محدودة في قطاع غزة بهدف «قتل مسلحين والبحث عن الرهائن». ورفع جيش الاحتلال، في بيان، عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم لدى حركات المقاومة في غزة، إلى 222 شخصًا، بزيادة 10 أشخاص عما أعلنه الناطق باسم الجيش، دانيال هاجاري، الأحد.

كان الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أعلن أن الجيش هاجم خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 320 هدفًا في أنحاء قطاع غزة، بينها أنفاق تتواجد فيها عناصر تابعة لـ«حماس»، والعشرات من مقار القيادة العملياتية التي اختبأ في بعضها عناصر «حماس» و«الجهاد»، والمجمعات العسكرية التي استخدمتها الحركة ومواقع الاستطلاع، على حد وصفه، إلا أن الواقع يظهر أن هذه الأهداف هي منازل ومنشآت مدنية وضحاياها يكون أغلبهم من الأطفال والنساء.