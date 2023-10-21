بلينكن يدعو حركة حماس للإفراج عن كل الرهائن الأميركيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة عن ارتياحه لإفراج حركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن رهينتين أميركيتين، لكنه دعا الحركة إلى الإفراج عن بقية الأميركيين الذين تحتجزهم منذ إطلاقها عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الحالي.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي «لا يزال عشرة أميركيين في عداد المفقودين في هذا النزاع.. نعرف أن بعضا منهم رهائن لدى حماس مع نحو مئتي رهينة تحتجزهم في غزة»، مضيفا أن كل الرهائن «يجب أن يفرج عنهم فورا ومن دون شروط»، بحسب وكالة «فرانس برس».