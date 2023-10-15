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الولايات المتحدة تخشى من اتساع نطاق الحرب في غزة و«تدخلا إيرانيا» محتملا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 03:48 مساء
الولايات المتحدة تخشى من اتساع نطاق الحرب في غزة و«تدخلا إيرانيا» محتملا
أعمدة الدخان تتصاعد من أبنية غزة بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي. (الإنترنت)
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أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، الأحد، أن الولايات المتحدة تخشى أن تشهد الحرب في غزة «تصعيدًا» إضافيًا مع اتساع نطاقها، مبديًا أيضًا خشية من «تدخل إيراني» محتمل.

وقال جايك ساليفان في مقابلة مع شبكة «سي بي اس»: «لا يمكننا أن نستبعد فرضية أن تتخذ إيران قرارًا بالتدخل مباشرة في شكل أو في آخر، وعلينا أن نستعد لأي احتمال»، بحسب «فرانس برس».

ونبّه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، من الدوحة إلى أن «لا أحد» يمكنه «ضمان السيطرة على الوضع» إذا شن الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًا على قطاع غزة. وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلها بيان للخارجية الإيرانية «إذا تواصلت هجمات النظام الصهيوني على السكان العزل في غزة، فلا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع».

إيران تحذر أميركا من اتساع نطاق الحرب
وقال عبد اللهيان إن إيران تأمل أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب في فلسطين مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، و«إلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة»، مضيفًا أن طهران أبلغت كيان الاحتلال «الصهيوني» أنه إذا لم تتوقف جرائمه في قطاع غزة المحاصر «فإن غدًا سيكون متأخرًا».

ووجه اللهيان خلال تصريحات لقناة الجزيرة القطرية رسالة لكيان الاحتلال قائلًا «إن أردتم الحرب حاربوا العسكريين وليس النساء والأطفال»، مضيفًا «إذا لم تتوقف أميركا وإسرائيل عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب».

 الاحتلال الإسرائيلي يواصل استعداده لاجتياح بري 
يأتي ذلك وسط مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، استعداده لاجتياح بري وشيك لقطاع غزة بعد أكثر من أسبوع على عملية «حماس» غير المسبوقة ضد الاحتلال، فيما أعلنت الأمم المتحدة نزوح مليون فلسطيني عن منازلهم في القطاع المحاصر.

وتحولت أحياء كاملة في مدينة غزة إلى أنقاض، وتكتظ المستشفيات بآلاف الجرحى في القطاع، فيما قدّرت الأمم المتحدة أن مليون فلسطيني نزحوا عن منازلهم خلال الأسبوع الأول من التصعيد. 

- وزير الخارجية الايراني: لا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع إذا اجتاحت «إسرائيل» غزة
-  وزير خارجية إيران للاحتلال الإسرائيلي: لو أردتم الحرب حاربوا العسكريين وليس النساء والأطفال

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن حماس لديها  126 أسيرًا، وكان قد أعلن السبت العثور على جثث بعض الأسرى خلال عمليات توغل محدودة في غزة. وذكرت حماس أن 22 من الأسرى قتلوا جراء القصف الإسرائيلي.

استشهاد 2300 شخص بينهم 700 طفل
واستشهد أكثر من 2300 شخص بينهم أكثر من 700 طفل في قطاع غزة وجرح أكثر من 9000، وفق وزارة الصحة الفلسطينة، وحشد الاحتلال قواته خارج القطاع الخاضع لحصار مطبق والذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، استعدادًا لما قال الجيش إنه هجوم بري وجوي وبحري يتضمن «عملية برية كبيرة».

كما نشرت إسرائيل قوات ودبابات على حدودها الشمالية مع لبنان، وأغلقت منطقة بعرض أربعة كيلومترات أمام المدنيين بعد تبادل لإطلاق النار والقصف عبر الحدود مع حزب الله اللبناني.

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