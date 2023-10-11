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واشنطن قلقة من ضربات حزب الله اللبناني تجاه الأراضي المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 09:40 مساء
واشنطن قلقة من ضربات حزب الله اللبناني تجاه الأراضي المحتلة
صورة مثبتة من فيديو نشره حزب الله اللبناني لعملية استهداف جنود إسرائيليين، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (منصة إكس)
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عبرت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن «قلقها الواضح» من القصف الصاروخي الذي ينفذه حزب الله اللبناني تجاه شمال «إسرائيل» منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال وحركة حماس في نهاية الأسبوع.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: «نتابع بقلق بعض الهجمات الصاروخية عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، ومصدرها بطبيعة الحال حزب الله»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله استهدافه «موقع الجرداح الصهيوني» بالصواريخ الموجهة، ردا على قصف إسرائيلي أودى بحياة ثلاثة من عناصره.

وأوضح الحزب، في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، أن استهداف «موقع الجرداح الصهيوني» أدى إلى «وقوع عدد كبير من الإصابات المؤكدة بين صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح»، مؤكدا «حسمه» في رده على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان وشعبه.

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