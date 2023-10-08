بايدن يبلغ نتانياهو بإرسال مساعدة عسكرية أميركية إضافية إلى إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها إلى الاحتلال الإسرائيلي، إثر العملية العسكرية لحركة حماس، مؤكدا إن «مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة»، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن بايدن ونتانياهو «ناقشا أيضًا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، أن بايدن أمر، بـ«دعم إضافي» للاحتلال الإسرائيلي إثر عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية ضد الاحتلال من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن «الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم غير المسبوق لحماس»، وكان مسؤول أميركي رفيع قد أشار السبت إلى محادثات جارية بشأن تقديم مساعدة عسكرية أميركية.

حماس تنفذ «طوفان الأقصى»

ونفذت حركة «حماس» الفلسطينية أمس السبت عملية مباغتة حملت اسم «طوفان الأقصى» استهدفت الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أسرت عددًا كبيرًا من المدنيين والجنود.

وتستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة منذ الساعات الأولى من أمس السبت. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة، بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده، لقتال المقاومين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.

مقتل أكثر من 600 إسرائيلي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل أكثر من 600 إسرائيلي منذ بدء حركة حماس عمليتها المباغتة السبت، وأسر أكثر من 100 شخص.

وعمَّم المكتب هذه الأرقام على صفحته على منصة فيسبوك، وأكدها مسؤول في المكتب طلب عدم كشف هويته، وأكد المسؤول أن أعداد الوفيات «ليست نهائية» مع تسجيل إصابة أكثر من ألفي شخص بينهم 200 في «حالة حرجة».

استشهاد 370 فلسطينيًا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد استشهاد 370 فلسطينيًا في قطاع غزة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في القطاع، فيما سجلت 2200 إصابة بجروح مختلفة.

وأفادت الوزارة التابعة لحماس التي تسيطر على القطاع عن «استشهاد 370 مواطنًا وإصابة 2200 مواطن آخرين بجروح مختلفة» منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع ردًا على الهجوم المباغت الذي شنّته الحركة على الدولة العبرية السبت، بحسب «فرانس برس».

وشيَّع فلسطينيون في غزة، اليوم، جثامين الشهداء الذين سقطوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع منذ أمس. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أعلنت في بيان سابق اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أمس، إلى 313 «شهيدا»، و1990 مصابًا بجروح متفاوتة.