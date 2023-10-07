«لوفتهانزا» تعلن خفض عدد رحلاتها إلى الأراضي المحتلة بعد عملية حماس

القاهرة - بوابة الوسط

قررت «لوفتهانزا»، شركة الطيران الأوروبية الرائدة، تقليص رحلاتها إلى إسرائيل اليوم السبت بعد العملية الواسعة المباغتة التي شنتها حركة «حماس» ضد الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفاد ناطق باسم الشركة.

وأضاف الناطق أنه «نظرًا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب»، ستسير المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، و«تم إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب هذا السبت»، بحسب «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ السبت، من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة، وقالت كتائب عز الدين القسام إن القيادة «قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب».

- مقتل 40 إسرائيليا وإصابة 800 شخص خلال عملية عسكرية لحركة «حماس»

- جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

- «نجمة داوود»: مقتل 22 إسرائيليا بالرصاص حتى الآن

وأضافت «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة»، حسبما جاء على موقع تلفزيون الأقصى التابع للحركة.

عملية برية مشتركة بطائرات مظلية عبر البحر والأرض

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عددًا من المقاتلين الفلسطينيين، تسللوا «بالمظلات» من البر والبحر إلى أراض بمحيط قطاع غزة، واعترف بسيطرة المقاتلين على تلك المناطق، مشيرًا إلى بدء عملية برية لقوات الاحتلال.

وقال الناطق باسم الجيش ريتشارد هيخت، خلال إيجاز صحفي «كانت عملية برية مشتركة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض»، مضيفًا «نقاتل في الوقت الحالي، نقاتل في مواقع معينة في محيط قطاع غزة.. قواتنا تقاتل الآن على الأرض»، وفق وكالة «فرانس برس».