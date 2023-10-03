  • Alwasat News
Atwasat

«الخارجية الفرنسية»: باريس «أعطت موافقتها» على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 09:40 مساء
«الخارجية الفرنسية»: باريس «أعطت موافقتها» على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء خلال زيارة تجريها لأرمينيا إن باريس أعطت موافقتها على تسليم معدات عسكرية للدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز.

وأشارت كولونا في تصريح للصحفيين في يريفان عقب محادثات أجرتها وقالت إنها تطرقت إلى ملفي الأمن والدفاع، إلى أن «فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا تتيح تسليم معدات عسكرية لأرمينيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها»، وفق «فرانس برس».

وقالت الخارجية الفرنسية،  في وقت سابق الثلاثاء، في تصريح مكتوب إن الوزيرة «ستكرر وقوف فرنسا الى جانب أرمينيا» و«ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها ويقظتها القصوى فيما يتعلق باحترامهما».

وفي أعقاب هجوم خاطف شنّته القوات الأذربيجانية على ناغورني قره باغ يومي 19 و20 سبتمبر، وخلّف حوالى 600 قتيل، استسلم الانفصاليون الأرمن في الجيب الجبلي الذي ظلّ طوال ثلاثة عقود خارج سيطرة باكو.

فرار أكثر من 100 ألف أرمني
وبعد سقوط قره باغ، فرّ إلى أرمينيا أكثر من 100 ألف أرمني من سكّان الجمهورية الانفصالية التي أُعلنت من جانب واحد وحلّت نفسها بعد سقوط الإقليم. وحدث هذا الفرار الجماعي للغالبية العظمى من سكّان الإقليم، خشية تعرّض هذه الأقليّة الأرمنية لأعمال انتقامية على أيدي الأذربيجانيين.

وأعلنت أرمينيا، أمس الإثنين، مقتل جندي بعدما فتحت القوات الأذربيجانية النار على سيارة تنقل مواد غذائية في منطقة حدودية، ما يظهر هشاشة الوضع في المنطقة حتى بعد استسلام ناغورني قره باغ الانفصالية.

 قتيل وجريحان في الجانب الأرميني
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تلغرام «في 2 أكتوبر، إثر إطلاق القوات الأذربيجانية النار على مركبة تابعة للقوات الأرمينية محمّلة بالمؤن... سقط قتيل وجريحان في الجانب الأرميني»، بعدما كانت قد أبلغت في وقت سابق عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا.

في المقابل أفادت وزارة الدفاع الروسية تعرض دورية روسية أذربيجانية مشتركة، الإثنين، لإطلاق نار في إقليم ناغورني قره باغ، وقالت الوزارة في بيان إن «دورية مشتركة روسية وأذربيجانية تعرضت لإطلاق نار من شخص مجهول استخدم بندقية قناص»، وأضافت «لم يسقط ضحايا. تجري قيادة القوة الروسية لحفظ السلام مع ممثلي الطرف الأذربيجاني تحقيقًا».

-  اليوم.. كولونا تزور «يريفان» لتأكيد دعم فرنسا لوحدة أراضي أرمينيا
-  اليوم.. كولونا تزور «يريفان» لتأكيد دعم فرنسا لوحدة أراضي أرمينيا
-  رويترز: سكان قرة باغ البالغ عددهم 120 ألفاً سينتقلون إلى أرمينيا

وفي وقت سابق، أعلنت أرمينيا، سقوط «ضحايا» في صفوف قواتها اليوم الإثنين، بعدما اتهمت القوات الأذربيجانية بفتح النار على سيارة تنقل مواد غذائية في منطقة حدودية، مشيرة إلى أن الوضع هناك «مستقر نسبيًا».

أرمينيا تتهم الجيش الأذربيجاني
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تطبيق تلغرام، «هناك خسائر في الجانب الأرمني نتيجة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية»، وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، الجيش الأذربيجاني «بفتح النار» من أسلحة خفيفة على مركبة تنقل الغذاء لقوات يريفان في منطقة حدودية، وهو ما نفته باكو على الفور.

ووصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة، أمس الأحد، إلى ناغورني قره باغ، لتكون الأولى منذ ثلاثة عقود، وفق ما أعلنت باكو، بعدما غادر جميع السكان الأرمن تقريبًا منذ استعادت أذربيجان السيطرة على الجيب الانفصالي. وأفاد ناطق باسم الرئاسة الأذربيجانية «فرانس برس»، بأن «بعثة أممية وصلت إلى قره باغ صباح الأحد»، لتقييم الاحتياجات الإنسانية خصوصًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب التي تعلن الخميس؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب التي تعلن الخميس؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا

انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني

دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم ...
شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟

شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟
السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة

السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة
البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا

البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا
برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو

برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو
تشريح القنفذ ـ الحاكم بأمره (7)

تشريح القنفذ ـ الحاكم بأمره (7)
تقرير أميركي يتحدث عن «كواليس» زيارة حفتر لموسكو

تقرير أميركي يتحدث عن «كواليس» زيارة حفتر لموسكو
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام ...
البيت الأبيض: بايدن اتصل بعدد من حلفاء واشنطن لبحث الدعم لأوكرانيا
البيت الأبيض: بايدن اتصل بعدد من حلفاء واشنطن لبحث الدعم ...
18 قتيلا جراء حريق في مصفاة غير قانونية لتكرير النفط في نيجيريا
18 قتيلا جراء حريق في مصفاة غير قانونية لتكرير النفط في نيجيريا
تأجيل النظر في الدعوى القضائية ضد شركة «لافارج» بسبب أنشطتها في سورية
تأجيل النظر في الدعوى القضائية ضد شركة «لافارج» بسبب أنشطتها في ...
البيت الأبيض: المساعدات لأوكرانيا ستنقطع بعد «بضعة أشهر» بلا تمويل إضافي من الكونغرس
البيت الأبيض: المساعدات لأوكرانيا ستنقطع بعد «بضعة أشهر» بلا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن......
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي...
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
المزيد
20 قتيلا في سقوط حافلة من أعلى جسر في البندقية
20 قتيلا في سقوط حافلة من أعلى جسر في البندقية...
وصول نحو 300 مهاجر على متن مركب إلى أرخبيل الكناري الإسباني
وصول نحو 300 مهاجر على متن مركب إلى أرخبيل الكناري الإسباني...
«الخارجية الفرنسية»: باريس «أعطت موافقتها» على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا
«الخارجية الفرنسية»: باريس «أعطت موافقتها» على تسليم معدات ......
البيت الأبيض: المساعدات لأوكرانيا ستنقطع بعد «بضعة أشهر» بلا تمويل إضافي من الكونغرس
البيت الأبيض: المساعدات لأوكرانيا ستنقطع بعد «بضعة أشهر» بلا......
تأجيل النظر في الدعوى القضائية ضد شركة «لافارج» بسبب أنشطتها في سورية
تأجيل النظر في الدعوى القضائية ضد شركة «لافارج» بسبب أنشطتها......
المزيد