«الخارجية الفرنسية»: باريس «أعطت موافقتها» على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء خلال زيارة تجريها لأرمينيا إن باريس أعطت موافقتها على تسليم معدات عسكرية للدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز.

وأشارت كولونا في تصريح للصحفيين في يريفان عقب محادثات أجرتها وقالت إنها تطرقت إلى ملفي الأمن والدفاع، إلى أن «فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا تتيح تسليم معدات عسكرية لأرمينيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها»، وفق «فرانس برس».

وقالت الخارجية الفرنسية، في وقت سابق الثلاثاء، في تصريح مكتوب إن الوزيرة «ستكرر وقوف فرنسا الى جانب أرمينيا» و«ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها ويقظتها القصوى فيما يتعلق باحترامهما».

وفي أعقاب هجوم خاطف شنّته القوات الأذربيجانية على ناغورني قره باغ يومي 19 و20 سبتمبر، وخلّف حوالى 600 قتيل، استسلم الانفصاليون الأرمن في الجيب الجبلي الذي ظلّ طوال ثلاثة عقود خارج سيطرة باكو.

فرار أكثر من 100 ألف أرمني

وبعد سقوط قره باغ، فرّ إلى أرمينيا أكثر من 100 ألف أرمني من سكّان الجمهورية الانفصالية التي أُعلنت من جانب واحد وحلّت نفسها بعد سقوط الإقليم. وحدث هذا الفرار الجماعي للغالبية العظمى من سكّان الإقليم، خشية تعرّض هذه الأقليّة الأرمنية لأعمال انتقامية على أيدي الأذربيجانيين.

وأعلنت أرمينيا، أمس الإثنين، مقتل جندي بعدما فتحت القوات الأذربيجانية النار على سيارة تنقل مواد غذائية في منطقة حدودية، ما يظهر هشاشة الوضع في المنطقة حتى بعد استسلام ناغورني قره باغ الانفصالية.

قتيل وجريحان في الجانب الأرميني

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تلغرام «في 2 أكتوبر، إثر إطلاق القوات الأذربيجانية النار على مركبة تابعة للقوات الأرمينية محمّلة بالمؤن... سقط قتيل وجريحان في الجانب الأرميني»، بعدما كانت قد أبلغت في وقت سابق عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا.

في المقابل أفادت وزارة الدفاع الروسية تعرض دورية روسية أذربيجانية مشتركة، الإثنين، لإطلاق نار في إقليم ناغورني قره باغ، وقالت الوزارة في بيان إن «دورية مشتركة روسية وأذربيجانية تعرضت لإطلاق نار من شخص مجهول استخدم بندقية قناص»، وأضافت «لم يسقط ضحايا. تجري قيادة القوة الروسية لحفظ السلام مع ممثلي الطرف الأذربيجاني تحقيقًا».

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وفي وقت سابق، أعلنت أرمينيا، سقوط «ضحايا» في صفوف قواتها اليوم الإثنين، بعدما اتهمت القوات الأذربيجانية بفتح النار على سيارة تنقل مواد غذائية في منطقة حدودية، مشيرة إلى أن الوضع هناك «مستقر نسبيًا».

أرمينيا تتهم الجيش الأذربيجاني

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تطبيق تلغرام، «هناك خسائر في الجانب الأرمني نتيجة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية»، وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، الجيش الأذربيجاني «بفتح النار» من أسلحة خفيفة على مركبة تنقل الغذاء لقوات يريفان في منطقة حدودية، وهو ما نفته باكو على الفور.

ووصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة، أمس الأحد، إلى ناغورني قره باغ، لتكون الأولى منذ ثلاثة عقود، وفق ما أعلنت باكو، بعدما غادر جميع السكان الأرمن تقريبًا منذ استعادت أذربيجان السيطرة على الجيب الانفصالي. وأفاد ناطق باسم الرئاسة الأذربيجانية «فرانس برس»، بأن «بعثة أممية وصلت إلى قره باغ صباح الأحد»، لتقييم الاحتياجات الإنسانية خصوصًا.