موسكو: تعرض دورية روسية أذربيجانية مشتركة لإطلاق نار في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت دورية روسية أذربيجانية مشتركة، الإثنين، لإطلاق نار في إقليم ناغورني قره باغ، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان إن «دورية مشتركة روسية وأذربيجانية تعرضت لإطلاق نار من شخص مجهول استخدم بندقية قناص»، وأضافت «لم يسقط ضحايا. تجري قيادة القوة الروسية لحفظ السلام مع ممثلي الطرف الأذربيجاني تحقيقًا»، بحسب «فرانس برس».

في المقايل أفادت أرمينيا، في وقت سابق، عن سقوط «ضحايا» في صفوف قواتها اليوم الإثنين، بعدما اتهمت القوات الأذربيجانية بفتح النار على سيارة تنقل مواد غذائية في منطقة حدودية، مشيرة إلى أن الوضع هناك «مستقر نسبيًا».

أرمينيا تتهم الجيش الأذربيجاني

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تطبيق تلغرام، «هناك خسائر في الجانب الأرمني نتيجة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية»، وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، الجيش الأذربيجاني «بفتح النار» من أسلحة خفيفة على مركبة تنقل الغذاء لقوات يريفان في منطقة حدودية، وهو ما نفته باكو على الفور.

ووصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة، أمس الأحد، إلى ناغورني قره باغ، لتكون الأولى منذ ثلاثة عقود، وفق ما أعلنت باكو، بعدما غادر جميع السكان الأرمن تقريبًا منذ استعادت أذربيجان السيطرة على الجيب الانفصالي. وأفاد ناطق باسم الرئاسة الأذربيجانية «فرانس برس»، بأن «بعثة أممية وصلت إلى قره باغ صباح الأحد»، لتقييم الاحتياجات الإنسانية خصوصًا.

الانفصاليون الأرمن يسلمون أسلحتهم

والأسبوع الماضي، وافق الانفصاليون الأرمن الذين سيطروا على ناغورني قره باغ لمدة ثلاثة عقود، على تسليم أسلحتهم وحل حكومتهم إثر هجوم خاطف شنته قوات باكو. وبدد اتفاق السلطات الانفصالية في قره باغ حلم الأرمن منذ قرون بإعادة توحيد ما يعتبرونه أراضي أسلافهم المقسمة بين قوى إقليمية منذ العصور الوسطى.

وفي المجموع، أُفيد عن مقتل نحو 600 شخص في أعقاب الهجوم العسكري. وأدت المعارك إلى مقتل نحو 200 جندي من كلّ جانب. وبات إقليم قره باغ على وشك أن يفرغ من سكانه البالغ عددهم نحو 120 ألف نسمة، مما أثار أزمة لاجئين.

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واتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في 21 سبتمبر، روسيا التي تنشر كتيبة في ناغورني قره باغ منذ الحرب الأخيرة في 2020، بالإخفاق في مهمتها لحفظ السلام في الإقليم ذي الغالبية الأرمينية، وقال باشينيان في خطاب متلفز: «لا أعتقد أن علينا أن نتجاهل إخفاق كتيبة حفظ السلام في ناغورني قره باغ».

نزاع تاريخي على الإقليم ذي الأغلبية الأرمينية

ويشكّل جيب ناغورني قره باغ محور نزاع دائمًا، بعدما ألحقت السلطات السوفيتية الإقليم ذا الغالبية الأرمينية بأذربيجان العام 1921. وخاضت الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان أذربيجان وأرمينيا حربين بشأنه، إحداهما بين 1988 و1994، وراح ضحيتها 30 ألف قتيل. وآنذاك، سمحت الهزيمة التي منيت بها باكو ليريفان بالسيطرة على المنطقة، ومناطق أذربيجانية مجاورة.

وفي خريف 2020، اندلعت حرب جديدة أسفرت عن مقتل 6500 شخص خلال ستة أسابيع. لكن هذه المرة، انتهت الحرب بهزيمة أرمينيا التي أُجبرت على التنازل عن مناطق مهمّة لأذربيجان في قره باغ ومحيطها.