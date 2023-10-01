وزيرة الخارجية الفرنسية تتوجه إلى أرمينيا الثلاثاء لتجدد دعمها ليريفان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الأحد، أنها ستتوجه، الثلاثاء، الى أرمينيا؛ حيث «ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها».

وكتبت كولونا على منصة «إكس»، «سأتوجه الثلاثاء الى أرمينيا»، وقالت الخارجية الفرنسية في تصريح مكتوب إن الوزيرة «ستكرر لهذه المناسبة وقوف فرنسا الى جانب أرمينيا» و«ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها ويقظتها القصوى فيما يتعلق باحترامهما»، بحسب «فرانس برس».

وأمس السبت، أعلن مكتب رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أن أرمينيا طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي في التعامل مع اللاجئين القادمين من قره باغ منذ أن شنت أذربيجان العملية العسكرية في وقت سابق من الشهر الجاري.

أرمينيا تطلب من الاتحاد الأوروبي توفير ملاجئ موقتة

وأشار مكتب ميلوني في بيان إلى أن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي توفير ملاجئ موقتة وإمدادات طبية، مضيفًا أن روما تعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة، وفي وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، قال فيليبو غراندي، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا منذ أن شنت أذربيجان عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على قرة باغ.

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وأفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الأرمنية، أمس السبت، بارتفاع عدد النازحين من إقليم ناغورني قرة باغ عبر ممر لاتشين إلى نحو 100 ألف شخص، وذلك من أصل 120 ألف نسمة هم عدد السكان الأرمن في الإقليم.

2000 نازح من خانكندي (ستبانكيرت) إلى مركزي الإغاثة

ونقلت أكثر من 40 حافلة بعد منتصف الليل نحو 2000 نازح من خانكندي (ستبانكيرت) إلى مركزي الإغاثة في مدينتي غوريس وفايك اللتين تضمان عشرات آلاف النازحين الذين تم استقبالهم في خيام وبيوت متنقلة.

وأفادت مصادر أمنية ورسمية أنه لا يوجد خطط لإرسال المزيد من الحافلات لنقل سكان ناغورني كراباخ الأرمن، مضيفة أن جميع من أرادوا الخروج من الإقليم تم إجلاؤهم في الأيام الماضية حتى مساء الجمعة.