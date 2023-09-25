الرئيس الأذربيجاني يلتزم بضمان حقوق أرمن قره باغ خلال لقاء إردوغان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الإثنين خلال لقاء مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، أن حقوق الأرمن في ناغورني قره باغ ستكون «مضمونة».

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع إردوغان في ناخيتشيفان، وهو قطاع يقع بين أرمينيا وإيران أُلحق بأذربيجان في العام 1923 من دون أن يكون متصلًا جغرافيًا بباكو، إن «سكان ناغورني قره باغ، بغض النظر عن انتمائهم الإثني، هم مواطنون أذربيجانيون. وستضمن الدولة الأذربيجانية حقوقهم»، بحسب «فرانس برس».

ودخل ما يقرب من خمسة آلاف لاجئ من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا الإثنين، فيما وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى جيب ناخيتشيفان الأذربيجاني على مسافة مئات الكيلومترات فقط للقاء نظيره الأذربيجاني إلهام علييف. وقالت الحكومة الأرمينية في بيان «حتى ظهر 25 سبتمبر، دخل 4850 نازحًا قسريًا إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ».

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بعد ظهر الأحد، دخلت مجموعة أولى من اللاجئين الفارين من ناغورني قره باغ، أرمينيا. ووصل بضع عشرات من سكان هذه المنطقة، معظمهم نساء وأطفال ومسنون، إلى مركز إيواء أقامته الحكومة الأرمينية في كورنيدزور عند الحدود الأرمينية-الأذربيجانية.

ضم ممر زانغيزور الأرميني

يتناقض الموقف التركي مع انسحاب روسيا الظاهر من المنطقة فيما يرى بعض الخبراء أن الرئيس علييف يعتبر أن ضم ممر زانغيزور الأرميني على طول الحدود مع إيران سيسمح بإقامة التواصل الجغرافي حتى ناخيتشيفان ومع تركيا كذلك.

وفيما يواجه تظاهرات مناهضة منذ الثلاثاء، ألقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باللوم وإن ضمنا على روسيا، لعدم دعمها أرمينيا بعد انتصار الجيش الأذربيجاني على الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ.

وقال عبر التلفزيون «تبين أن الأنظمة الأمنية الخارجية التي تنخرط أرمينيا في إطارها غير فاعلة لحماية أمنها ومصالحها» في إشارة شبه مبطنة إلى العلاقات مع موسكو الموروثة من الحقبة التي كانت فيها أرمينيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

روسيا: تبقى أرمينيا حليفتنا وحكومتها قريبة منا

الإثنين، رفض الكرملين على لسان الناطق باسمه دميتري بيسكوف هذه الانتقادات، قائلًا «نحن نرفض بشكل قاطع كل المحاولات لتحميل المسؤولية للجانب الروسي وقوات حفظ السلام الروسية (في ناغورني قره باغ) التي تتصرف ببسالة» رافضًا أي «مآخذ» عليها أو اتهامها بالتقصير.

وأضاف «تبقى أرمينيا حليفتنا وحكومتها قريبة منا وشعبها قريب منّا»، لافتًا إلى أن «الحوار» بين موسكو ويريفان مستمر على عدة مستويات دبلوماسية «خصوصًا في هذه الأيام الصعبة». وأكد أن روسيا ستستمر في «تأدية واجباتها» ولا سيّما في «ضمان احترام حقوق سكان قره باغ».