وزير الداخلية كوسوفو يعلن «السيطرة» على دير تحصن فيه مسلحون

القاهرة - بوابة الوسط

عاد الوضع هادئًا في دير بشمال كوسوفو تحصن فيه لساعات عدة نحو ثلاثين مسلحا إثر مقتل شرطي، بحسب ما أفاد وزير الداخلية جلال سفيتشلا.

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي «استعدنا السيطرة على هذه المنطقة بعد معارك عدة»، وحاصرت قوات الشرطة منذ ظهر الأحد المسلحين المذكورين الذين تحصنوا داخل الدير، وفق «فرانس برس».

قُتل شرطي وأصيب آخر في وقت مبكر الأحد في شمال كوسوفو ، فيما نددت كوسوفو بـ«الجريمة المنظمة المدعومة من المسؤولين في بلغراد»، ورفضت صربيا «أكاذيب» بريشتينا.

رجال مسلحون ومركبات عسكرية في باحة دير

أعلن رئيس الوزراء ألبين كورتي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي «تحاصر قوات الشرطة التابعة لنا 30 مهنيًا وعسكريًا أو شرطيًا مسلحًا. أدعوهم للاستسلام إلى أجهزتنا الأمنية»، قبل أن يعرض على الصحفيين صورًا لرجال مسلحين ومركبات عسكرية في باحة دير قيل إنه دير بانجسكا. وأكد كورتي «أنهم ليسوا مدنيين ... بل محترفون، من الشرطة أو الجيش، موجودون في الدير وفي محيطه». وفي الدير حجاج، بحسب الأبرشية.

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وذكر بيان صادر عن الأبرشية أنه داخل الدير «كان هناك مجموعة من الحجاج جاءت من نوفي ساد وكاهن». ولضمان سلامتهم احتموا داخل الدير بعد أن قام رجال ملثمون «باقتحام دير بانجسكا بمدرعة، وكسروا البوابة».

وفي بيان بعد الظهر، أعلنت الشرطة أن ثلاثة مهاجمين على الأقل قتلوا واعتقل واحد منهم. وجرى أيضا اعتقال أربعة مدنيين مشتبه بهم كانوا يحملون معدات راديو وأسلحة. وأكدت شرطة كوسوفو اغلاق معبري يارينجي وبرنياك الحدوديين بين صربيا وكوسوفو بعد الحادث.

وبموجب القانون، لا تستطيع سلطات كوسوفو ممارسة سلطتها داخل الكنائس والأديرة الأرثوذكسية دون اتفاق مع الكنيسة، إلا في حالات الطوارئ مثل اندلاع حرائق أو هزات أرضية.

وأكدت قوة حلف شمال الأطلسي المنتشرة في كوسوفو (كفور) في بيان أنها «موجودة ومستعدة للتدخل في حال طلب منها» ذلك، مؤكدة أن شرطة كوسوفو مسؤولة عن إدارة الوضع.

مقتل شرطي أثناء قيامه بدورية

واندلعت أعمال العنف في وقت مبكر صباح الأحد عندما قُتل شرطي أثناء قيامه بدورية بالقرب من الحدود مع صربيا. بمجرّد وصولها بالقرب من موقع جرى الإبلاغ عن إغلاق الطريق فيه، «تعرّضت وحدة الشرطة لهجوم من مواقع مختلفة بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القنابل اليدوية»، بحسب الشرطة. وأصيب شرطي آخر.

وسارع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي إلى إدانة الهجوم «الإجرامي والإرهابي»، وأضاف أن «الجريمة المنظمة تهاجم بلادنا، بدعم سياسي ومالي ولوجستي من مسؤولين في بلغراد».

من جهتها، قالت الرئيسة فيوسا عثماني «إنه هجوم على كوسوفو». وأكدت في بيان أن «هذه الهجمات هي دليل إضافي على القوة المزعزعة للاستقرار التي تتمتع بها العصابات الإجرامية التي تنظمها صربيا والتي تعمل على زعزعة استقرار كوسوفو والمنطقة منذ فترة طويلة»، داعية حلفاء كوسوفو إلى دعم البلاد «في جهودها لإحلال السلام والنظام والحفاظ على السيادة على جمهورية كوسوفو بأكملها».

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة «الهجوم البشع»

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه سيتحدث بعد الظهر «لدحض كل أكاذيب ونظريات المؤامرة لألبين كورتي الذي لا يخلق سوى الفوضى والجحيم» في كوسوفو.

دان الاتحاد الأوروبي عبر منشور لمسؤول الشؤون الخارجية جوزيب بوريل على موقع إكس (تويتر سابقًا) بشدة «الهجوم البشع الذي نفّذته عصابة مسلحة ضد عناصر شرطة بانيسكا/بانيسكه في شمال كوسوفو ... يجب أن يواجه المسؤولون عن ارتكابه العدالة».