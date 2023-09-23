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المجر تشارك في أسبوع الطاقة الروسي أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 02:52 مساء
المجر تشارك في أسبوع الطاقة الروسي أكتوبر المقبل
وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو (أرشيفية: الانترنت)
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قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إنه يعتزم المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي الذي سيقام في موسكو خلال الفترة ما بين 11 و13 من أكتوبر المقبل،  وسيلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وقال زيجارتو، في مقابلة مع  «تاس» مساء أمس الجمعة: «لا داعي لفرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا»، معتبراً أنها «سببت ضرراً لأوروبا أكثر من موسكو».
وأضاف زيجارتو أن موارد الطاقة في المجر تعتمد إلى حد كبير على الإمدادات من روسيا، التي ضمنت استمرار إمدادات النفط والغاز إلى بلاده، وفقا لما ذكرته «تاس».

زيجارتو: تصدير الحبوب الأوكرانية لأوروبا الوسطى سيدمر أسواقها
واعتبر الوزير المجري أن  تصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول أوروبا الوسطى «سيدمر قطاعها الزراعي»،  موضحا: «حال انتشرت بدأت الحبوب الأوكرانية في بلدان  أوروبا الوسطى، فإن ذلك سيدمر  الأسواق الزراعية بها».

ووفقا لوزير المجري، فإن بلاده «مستعدة لتوفير العبور المجاني للحبوب الأوكرانية عبر أراضيها». لكن كييف «تفضل  توزيع الحبوب في أوروبا الوسطى، على الرغم من أن  الاتفاق الأصلي لم ينص على ذلك».

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وذلك بعدما اتهمت كييف المجر، ضمن أربعة بلدان أخرى، بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك خلال شكوى تقدمت بها لمنظمة التجارة العالمية، أمس الأول، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

زيجارتو يتهم المفوضية الأوروبية بازدواجية المعايير
في سبتمبر العام الماضي، اتهم وزير الخارجية المجري المفوضية الأوروبية بتطبيق معايير مزدوجة تجاه روسيا، في إشارة لخط نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر السيل الشمالي-2 آنذاك،  لافتا إلى أن بلاده «ليست جزءا من هذا المشروع. لكن لا يمكنها معارضته»، ومضيفا: «هناك معايير مزدوجة غير مقبولة».

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