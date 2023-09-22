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تايوان تصف تحركات الصين العسكرية الأخيرة بـ«غير طبيعية»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 06:51 مساء
تايوان تصف تحركات الصين العسكرية الأخيرة بـ«غير طبيعية»
مقاتلات صينية. (أرشيفية: الإنترنت)
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وصف وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشينغ، التحركات الصينية العسكرية الأخيرة بأنها «غير طبيعية»، بعدما رصدت الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي عشرات الطائرات المقاتلة داخل نطاقها الجوي هذا الأسبوع.

وتعتبر بكين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي تابعة لها وستستعيدها في يوم ما حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، مكثفة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية عليها في السنوات الأخيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

رصد 150 طائرة
يشار إلى أن وزارة الدفاع التايوانية أعلنت هذا الأسبوع رصد تحليق أكثر من 150 طائرة وعدد من السفن الحربية حول الجزيرة، متّهمة بكين بالقيام بارتكاب «أعمال استفزازية» تؤدي إلى «زيادة التوترات وتدهور الأمن الإقليمي».

تايوان ترصد 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة
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وقال تشينغ للصحفيين، الجمعة، إن «تحركات عدونا الأخيرة غير طبيعية تمامًا»، مضيفًا «حتى سبتمبر كان (الصينيون) يقومون بتدريبات مشتركة تتضمن (القوات) البرية والبحرية والجوية والبرمائية .. وفق تحليل مبدئي».

وجاءت تصريحاته غداة إعلان الوزارة أنها «تراقب المدفعية (الصينية) طويلة المدى وقوات الصواريخ والقوات البرية حول خليج داتشنغ بمقاطعة فوجيان»، وهي منطقة تقع قبالة الجزيرة عبر مضيق تايوان.

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