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بعد واشنطن.. زيلينسكي في كندا لحشد الدعم لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 10:29 صباحا
بعد واشنطن.. زيلينسكي في كندا لحشد الدعم لأوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته واشنطن العاصمة، في 21 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جولته في أميركا الشمالية، بزيارة الجمعة إلى كندا التي تضمّ جالية كبيرة من الأوكرانيين، والتي تدعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.

ووصل زيلينسكي إلى العاصمة أوتاوا في وقت متأخر من مساء الخميس، قادماً من الولايات المتحدة، وكان في استقباله رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي أكد له «دعم كندا الثابت» في نزاعه مع روسيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي الذي يرافقه وزير دفاعه رستم أوميروف، بالحاكمة العامة لكندا ماري سايمون، كما سيلقي كلمة أمام البرلمان الكندي.

وبعد ذلك، سيتوجه برفقة ترودو إلى مدينة تورنتو حيث سيلتقيان رؤساء شركات وعناصر من الجالية الأوكرانية في كندا.

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وكندا آخر دولة من مجموعة السبع يزورها زيلينسكي، وتضم ثاني أكبر جالية أوكرانية في العالم بعد روسيا، يصل عددها إلى حوالى 1,4 مليون شخص من أصول أوكرانية.

وهذه أول زيارة رسمية للرئيس الأوكراني إلى كندا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022. وفي مارس، خاطب زيلينسكي البرلمانيين الكنديين عبر الفيديو.

«دعم لا يتزعزع للشعب الأوكراني»
وقال ترودو في بيان الخميس إنّ «الشعب الأوكراني رأس الحربة الذي يحدّد، في هذه اللحظة، مستقبل القرن الحادي والعشرين».

وأكد أنّ كندا ستبقى إلى جانب أوكرانيا «طالما كان ذلك ضرورياً»، موضحاً أنّ بلاده ستواصل تقديم «دعم لا يتزعزع للشعب الأوكراني الذي يناضل من أجل سيادته وديموقراطيته».

وتعهّدت كندا منذ بدء الهجوم الروسي بتقديم أكثر من 8,9 مليار دولار لدعم أوكرانيا من خلال مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك 4,95 مليار دولار من الدعم المالي المباشر وأكثر من 1,8 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

«فرصة تاريخية لكندا لدعم انتصار أوكرانيا»
كذلك، دربت أوتاوا أكثر من 36 ألف جندي أوكراني وقدمت مساعدات عسكرية تشمل ثماني دبابات قتالية من طراز «ليوبارد 2»، ومركبة إنقاذ مدرّعة، و39 مركبة مدرّعة، وأسلحة مضادة للدبابات، وطائرات بدون طيار، ومعدّات اتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وقالت ألكسندرا تشيكزيج رئيسة منتدى الأوكرانيين الكنديين، في بيان «تأتي هذه الزيارة في وقت حاسم حيث يدافع الجنود الأوكرانيون بشجاعة عن بلادهم وحريتهم في أوروبا»، مضيفة أنّ «أوكرانيا ستنتصر، لكن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدتنا»، مؤكدة أنّ «هذه فرصة تاريخية لكندا لدعم انتصار أوكرانيا».

أوكرانيا ستتسلم «الأسبوع المقبل» دبابات أبرامز
وكان زيلينسكي شكر الخميس في واشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن، على المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة، ودعا إلى استمرار هذا الدعم بعد عام ونصف من الصراع.

من جانبه، أعلن بايدن بالتفصيل الخميس عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 325 مليون دولار، غير أنها لا تضم الصواريخ التكتيكية طويلة المدى التي تصرّ كييف عليها.

كذلك أكد بايدن أنّ أوكرانيا ستتسلم «الأسبوع المقبل» دبابات أبرامز.

وكان رئيس الوزراء الكندي زار أوكرانيا في يونيو، وأعلن بشكل خاص أن أوتاوا ستشارك في الجهود المتعددة الأطراف لتدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين.    

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