واشنطن تعتزم تزويد قدرات أوكرانيا للدفاع الجوي

القاهرة - بوابة الوسط

اعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا قدرات «كبيرة» للدفاع الجوي، لكن جو بايدن لا يرغب في المرحلة الراهنة تزويد كييف صواريخ «أتاكمس» البعيدة المدى، والتي يطالب بها الرئيس فولوديمير زيلينكسي الموجود في واشنطن.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان في مؤتمر صحافي إن الرئيس الأميركي «قرر أنه لن يزود (كييف) صواريخ أتاكمس، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأوكراني أنه ضرب مطارا عسكريا روسيا قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو.