«الشيوخ الأميركي» يقر تعيين رئيس أركان جديد للجيش بعد طول تأخير

القاهرة - بوابة الوسط

صادق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 83 صوتا على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة بعدما عرقل إقرار هذا التعيين طوال أشهر سناتور جمهوري.

وأعلن الرئيس جو بايدن في مايو الماضي تعيين الجنرال الأفريقي الأميركي رئيسا لهيئة الأركان، منوها بالمؤهلات العسكرية التي يتمتع بها هذا «المحارب» ومزاياه الشخصية ولا سيما انخراطه في مكافحة العنصرية، حسب وكالة «فرانس برس».

مجلس الشيوخ عرقل التعيين

لكن هذا التعيين عرقله في مجلس الشيوخ، على غرار أكثر من 300 تعيين آخر، السناتور تومي توبرفيل احتجاجا على سياسة وزارة الدفاع «بنتاغون» المتعلقة بإجهاض العسكريات.

والجنرال تشارلز براون، أو «سي كيو» كما هو لقبه، كان قائدا لسلاح الجو وسيخلف في منصبه الجديد في 29 سبتمبر الجاري الجنرال مارك ميلي الذي تولى رئاسة الأركان في الأول منذ أكتوبر 2019.

وبتثبيته في منصبه، يصبح الجنرال براون ثاني ضابط أسود يتبوأ أعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة، إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى الجنرال كولن باول في تسعينيات القرن الماضي، وسيعمل تحت إمرة وزير دفاع أسود أيضا هو لويد أوستن، وهي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.