  • Alwasat News
Atwasat

أذربيجان تعد بممر «آمن» للقوات الانفصالية الأرمينية من قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 05:38 مساء
أذربيجان تعد بممر «آمن» للقوات الانفصالية الأرمينية من قره باغ
أذربيجان تطلق عملية لمكافحة الإرهاب في ناغورني قره باغ. (الإنترنت)
alwasat radio

وعدت أذربيجان الأربعاء بتوفير «ممر آمن» للقوات الانفصالية الأرمينية من ناغورني قره باغ، وقالت إن «كل العمليات» التي يجري تنفيذها «على الأرض» يجري تنسيقها مع قوات حفظ السلام الروسية. 

وقال حكمت حاجييف، مستشار الرئيس إلهام علييف، في مؤتمر صحفي «سيضمن الجانب الأذربيجاني المرور الآمن». وأضاف متحدثًا باللغة الإنجليزية «يجري تنسيق جميع الإجراءات على الأرض مع قوات حفظ السلام الروسية».

وتريد أذربيجان، «إعادة دمج سلمية» لجيب ناغورني قره باغ داخل أراضيها و«تطبيع» العلاقات مع أرمينيا، بعد استسلام الانفصاليين الأرمن إثر هجوم استمر 24 ساعة.  وقال حاجييف، «تهدف أذربيجان إلى إعادة الإدماج السلمي للأرمن في قره باغ وتدعم أيضًا عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان».

وأعلنت باكو والسلطات الانفصالية الأرمينية في ناغورني قره باغ، الأربعاء، وقفًا لإطلاق النار بعدما وافق الانفصاليون على إلقاء أسلحتهم وبدء محادثات حول إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها الخميس، في إشارة إلى انتهاء العملية العسكرية التي بدأتها القوات الأذربيجانية قبل يوم والتي خلّفت 32 قتيلًا على الأقلّ.

انتصار كبير بالنسبة للرئيس الأذربيجاني
ويُشكّل هذا الإعلان انتصارًا كبيرًا بالنسبة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رغبته في السيطرة على هذه المنطقة المتنازع عليها منذ عقود بين باكو وأرمينيا.

وقالت الرئاسة المعلنة لناغورني قره باغ في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي «عبر وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية المتمركزة في ناغورني قره باغ، تمّ التوصل إلى اتفاق بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار اعتبارًا من الساعة 13,00 (09,00 بتوقيت غرينتش) في 20 سبتمبر 2023». وأضافت «تمّ التوصل إلى اتفاق حول انسحاب الوحدات والعسكريين المتبقين من قوات أرمينيا المسلّحة وحلّ التشكيلات المسلحة لجيش الدفاع عن ناغورني قره باغ ونزع سلاحها بالكامل».

-  الانفصاليون في قره باغ يعلنون إلقاء أسلحتهم ووقف إطلاق النار
-  32 قتيلًا وأكثر من 200 جريح حصيلة العملية الأذربيجانية في قره باغ
-  أذربيجان تريد «إعادة دمج سلمية» لإقليم قره باغ و«تطبيع» العلاقات مع أرمينيا

وأعلنت أنه «ستتم مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني قره باغ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان»، وذلك، الخميس، في مدينة يفلاخ الواقعة على بعد 295 كيلومترًا غرب باكو. ولفت الانفصاليون إلى أن قوات حفظ السلام الروسية توسّطت في المناقشات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد أقلّ من 24 ساعة على بدء عملية عسكرية شنتها باكو في المنطقة المتنازع عليها «لمكافحة الإرهاب».

من جهته، أكّد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في خطاب متلفز موجّه إلى الأمّة، الأربعاء، أن يريفان لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الانفصاليين في ناغورني قره باغ وأذربيجان، مذكّرًا بأن يريفان «ليس لديها جيش» في الجيب الانفصالي منذ أغسطس 2021. وشدّد على «ضرورة» أن يتوقف القتال في هذا الجيب.

مسؤولية الهزيمة العسكرية الأرمينية
وحاولت المعارضة الأرمينية عدة مرات على مدى ثلاث سنوات إقناع باشينيان بمغادرة السلطة، وألقت عليه مسؤولية الهزيمة العسكرية الأرمينية خلال حرب خريف 2020 في ناغورني قره باغ. ووقعت مواجهات، الثلاثاء، بين قوات الأمن ومتظاهرين وصفوا باشينيان بأنه «خائن» وطالبوا باستقالته.

بعد الإعلان الصادر عن الانفصاليين، أكّدت وزارة الدفاع الأذربيجانية وقف إطلاق النار، فيما أكّدت الرئاسة الأذربيجانية من جهتها عقد مفاوضات، الخميس، في يفلاخ. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن أمله في أن يتمّ التوصل إلى «تسوية سلمية» للنزاع في ناغورني قره باغ.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد أكّد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مكالمة هاتفية، الثلاثاء، أن العملية العسكرية ستتوقف في حال تسليم الانفصاليين الأرمن أسلحتهم، وفق بيان صدر عن الرئاسة صباح الأربعاء.

بعد ثلاثة أعوام من حرب أسفرت عن هزيمة عسكرية لأرمينيا، اندلع، الثلاثاء، النزاع مجددًا في جيب ناغورني قره باغ المتنازع عليه، بعد مقتل أربعة شرطيين ومدنيَّين بانفجار لغمَين في ناغورني قره باغ واتهام باكو الانفصاليين بالمسؤولية عن هذه الأعمال «الإرهابية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض

«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض
سلة الأهلي بنغازي تعزز صفوفها بمحترف أميركي قبل التوجه للدوحة

سلة الأهلي بنغازي تعزز صفوفها بمحترف أميركي قبل التوجه للدوحة
قبعة «مونواك» مايكل جاكسون للبيع في مزاد باريسي

قبعة «مونواك» مايكل جاكسون للبيع في مزاد باريسي
الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)

الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)
كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية

كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية
فرقة من تاورغاء تصلح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة

فرقة من تاورغاء تصلح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة
الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه

الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»

أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها

«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»

اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا

بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال
الرئيس السوري يزور الصين الخميس

الرئيس السوري يزور الصين الخميس
بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين يعرب عن أمله بـ«تسوية سلمية» في قره باغ
بوتين يعرب عن أمله بـ«تسوية سلمية» في قره باغ
بوتين يزور الصين في أكتوبر بدعوة من شي جينبينغ
بوتين يزور الصين في أكتوبر بدعوة من شي جينبينغ
أذربيجان تريد «إعادة دمج سلمية» لإقليم قره باغ و«تطبيع» العلاقات مع أرمينيا
أذربيجان تريد «إعادة دمج سلمية» لإقليم قره باغ و«تطبيع» العلاقات ...
غوتيريس: أزمة المناخ «فتحت أبواب الجحيم»
غوتيريس: أزمة المناخ «فتحت أبواب الجحيم»
أذربيجان تعد بممر «آمن» للقوات الانفصالية الأرمينية من قره باغ
أذربيجان تعد بممر «آمن» للقوات الانفصالية الأرمينية من قره باغ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
المزيد
«حفظ السلام الروسية» تؤكد التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في قره باغ
«حفظ السلام الروسية» تؤكد التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في......
مقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية بإطلاق نار على سيارتهم في قره باغ
مقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية بإطلاق نار على سيارتهم ......
إيطاليا تطالب بإصلاح مجلس الأمن للسماح بتعددية فعالة للأطراف وسط تنامي الأزمات العالمية
إيطاليا تطالب بإصلاح مجلس الأمن للسماح بتعددية فعالة للأطراف......
أذربيجان تعد بممر «آمن» للقوات الانفصالية الأرمينية من قره باغ
أذربيجان تعد بممر «آمن» للقوات الانفصالية الأرمينية من قره ......
غوتيريس: أزمة المناخ «فتحت أبواب الجحيم»
غوتيريس: أزمة المناخ «فتحت أبواب الجحيم»...
المزيد