  • Alwasat News
Atwasat

فرنسا تبدأ محاكمة مسؤولين سوريين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في 2024

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 04:29 مساء
فرنسا تبدأ محاكمة مسؤولين سوريين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في 2024
محاكمة فرنسية. (الإنترنت)
alwasat radio

تبدأ في فرنسا في مايو 2024 إجراءات محاكمة ثلاثة مسؤولين سوريين في قضية مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية، حسبما أفاد مصدر قضائي الإثنين.

وسيحاكم المسؤولون في قضية مقتل مازن دباغ ونجله باتريك اللذين اعتقلا العام 2013، بتهمة تورّطهم في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، أمام محكمة الجنايات في باريس، بحسب «فرانس برس».

وستكون هذه المحاكمة التي كشفت جريدة «ذا ناشونال» الإماراتية بداية مواعيد انعقادها، أول محاكمة في فرنسا في جرائم ضدّ الإنسانية ارتُكبت في سورية.

محاكمة غيابية
يُحاكم غيابيًا ويُرجّح أن يُحاكم غيابيًا كلّ من الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة علي مملوك الذي أصبح لاحقًا رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما (دمشق) في المخابرات الجوية عبدالسلام محمود. وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية.

-  مقتل 11 جنديًا في هجوم لفصائل «متطرفة» في شمال غرب سورية
-  وفد أميركي يلتقي قادة «قسد» ووجهاء عشائر لخفض التوتر شرق سورية

وكان باتريك دبّاغ المولود في 1993، طالبًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، ووالده من مواليد 1956 كان مستشارًا تربويًا رئيسيًا في المدرسة الفرنسية في دمشق، وقد اعتقلا في نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهما ينتميان الى جهاز المخابرات الجوية السورية.

 عمليات تعذيب
 بحسب صهر مازن دباغ، والذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، نُقل الرجلان إلى سجن المزة؛ حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخله.

بعدها لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة، إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، توفي باتريك في 21 يناير 2014 ومازن في 25 نوفمبر 2017.

في أمر توجيه الاتهام الذي أصدره قاضيا تحقيق في نهاية مارس، ورد أنه «يبدو من الواضح» أن باتريك ومازن دبّاغ «تعرّضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدّى إلى وفاتهما». والنظام السوري مستهدف بعدة ملاحقات قضائية في أوروبا، وخاصة في ألمانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر.. تعادل (1-1) بين ليبيا والجزائر في نصف نهائي بطولة الطائرة الأفريقية

بث مباشر.. تعادل (1-1) بين ليبيا والجزائر في نصف نهائي بطولة الطائرة الأفريقية
ديوكوفيتش يعادل الرقم القياسي للألقاب الكبرى بعد تتويجه بـ«فلاشينغ ميدوز»

ديوكوفيتش يعادل الرقم القياسي للألقاب الكبرى بعد تتويجه بـ«فلاشينغ ميدوز»
روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد «فضيحة القبلة»

روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد «فضيحة القبلة»
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم

طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
«الأرصاد المصرية» تحذر من وصول العاصفة «دانيال» كمنخفض جوي يسبب سيولًا ببعض المناطق

«الأرصاد المصرية» تحذر من وصول العاصفة «دانيال» كمنخفض جوي يسبب سيولًا ببعض ...
شاهد في «هنا ليبيا»: ماذا فعلت «دانيال» بسواحل ليبيا؟

شاهد في «هنا ليبيا»: ماذا فعلت «دانيال» بسواحل ليبيا؟
الكرة النسائية الليبية تستعين بالخبرة المصرية.. ومروة حواط تصل طرابلس

الكرة النسائية الليبية تستعين بالخبرة المصرية.. ومروة حواط تصل طرابلس
شاهد.. تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا

شاهد.. تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا
«نيويورك تايمز» تكشف رسائل الكرملين لليبيا بعد مقتل قائد «فاغنر»

«نيويورك تايمز» تكشف رسائل الكرملين لليبيا بعد مقتل قائد «فاغنر»
أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب 23 عاما (صور)

أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب ...
6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها

6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها
مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»

مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد

بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد
ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. الإثنين (صور)

ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. ...
كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!

كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!
فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك

شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
زلزال المغرب: فرنسا تعلن مساعدات بـ5 ملايين يورو
زلزال المغرب: فرنسا تعلن مساعدات بـ5 ملايين يورو
دا سيلفا يتراجع عن ضمان عدم توقيف بوتين في قمة العشرين بالبرازيل
دا سيلفا يتراجع عن ضمان عدم توقيف بوتين في قمة العشرين بالبرازيل
الصين ترفض بشدة اتهامات التجسس على بريطانيا
الصين ترفض بشدة اتهامات التجسس على بريطانيا
بـ7.8 مليار دولار.. شركة الطيران الفيتنامية تعقد صفقة مع «بوينغ»
بـ7.8 مليار دولار.. شركة الطيران الفيتنامية تعقد صفقة مع «بوينغ»
تايوان ترصد حاملة طائرات وتحليق 39 مقاتلة صينية
تايوان ترصد حاملة طائرات وتحليق 39 مقاتلة صينية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
المزيد
زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا عبر القطار للقاء بوتين
زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا عبر القطار للقاء بوتين...
فرنسا تبدأ محاكمة مسؤولين سوريين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في 2024
فرنسا تبدأ محاكمة مسؤولين سوريين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ......
الأمم المتحدة تنتقد «عدم الاكتراث» حيال تزايد وفيات المهاجرين
الأمم المتحدة تنتقد «عدم الاكتراث» حيال تزايد وفيات ......
تايوان ترصد حاملة طائرات وتحليق 39 مقاتلة صينية
تايوان ترصد حاملة طائرات وتحليق 39 مقاتلة صينية...
بـ7.8 مليار دولار.. شركة الطيران الفيتنامية تعقد صفقة مع «بوينغ»
بـ7.8 مليار دولار.. شركة الطيران الفيتنامية تعقد صفقة مع ......
المزيد