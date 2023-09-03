وفد أميركي يلتقي قادة «قسد» ووجهاء عشائر لخفض التوتر شرق سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الأميركية في دمشق، اليوم الأحد، لقاء طاقم دبلوماسي أميركي، يترأسه نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى المعني بملف سورية، إيثان غولدريتش، مسؤولين عسكريين في شمال شرق سورية من ممثلي قوات سورية الديمقراطية (قسد) ووجهاء عشائر، بهدف خفض العنف بشرق سورية، وذلك عقب أسبوع من التصعيد مع مقاتلين محليين في المنطقة.

وحسب السفارة الأميركية في دمشق، اجتمع غولدريتش وقائد التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، اللواء جول فاول، بممثلي قوات سوريا الديمقراطية ووجهاء عشائر من محافظة دير الزور، واتفق المجتمعون على «ضرورة معالجة شكاوى سكان دير الزور، وتفادي سقوط قتلى وضحايا مدنيين».

وخلال اللقاء، أكد الحاضرون «خطورة تدخل جهات خارجية في المحافظة، وضرورة خفض العنف في أقرب وقت ممكن».

من جهته، شدد كل من غولدريتش وفاول على «أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية في جهود مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية».



49 قتيلا عقب أسبوع من الاشتباكات الدامية في دير الزور

يأتي اللقاء في ظل اشتباكات اندلعت، مطلع الأسبوع الماضي، في عدد من قرى ريف محافظة دير الزور الشرقية، على إثر عزل «قسد» قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها.

«قسد» تحالف فصائل كردية وغربية يقوده المقاتلون الأكراد ومدعوم أميركياً-وقد دفع عزل القيادي مقاتلين محليين موالين له إلى شن هجمات سرعان ما تطورت إلى اشتباكات مع قوات سوريا الديموقراطية التي أعلنت حظراً للتجول في المنطقة ابتداء من السبت ولمدة 48 ساعة.

وأسفرت المواجهات خلال أسبوع عن مقتل 49 مقاتلاً من الطرفين وثمانية مدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



منطقة تمركز قوات متناحر



وتُعد محافظة دير الزور أحد أبرز مناطق النزاع الإقليمي في سوريا؛ وذلك لكون المنطقة ذات الغالبية العظمى العربية يقسمها نهر الفرات الذي تتواجد قوات سوريا الديموقراطية على ضفافه الشرقية، فيما تتمركز قوات النظام ومجموعات موالية لإيران على الضفة الغربية.

وتتواجد قوات التحالف الدولي، وأبرزها القوات الأميركية، في المنطقة، وخصوصاً في قاعدة في حقل العمر النفطي.

- قوات «سوريا الديمقراطية» تعلن «السيطرة الكاملة» على سجن هاجمه تنظيم «داعش» في الحسكة

- 123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بين «داعش» والقوات الكردية في سورية

وفي وقت سابق اتهمت قوات سوريا الديموقراطية«قسد» مقاتلين مستفيدين من القيادي الموقوف ومسلحين مرتزقة مرتبطين بالنظام" بمحاولة خلق "فتنة" بينها وبين العشائر العربية، مؤكدة دم وجود أي خلاف مع العشائر، والتي قالت إنها على "تواصل دائم" معها.

وتتولّى الإدارة الذاتية الكردية وقوات سوريا الديموقراطية التي تشكل جناحها العسكري إدارة مناطقها عبر مجالس محلية مدنية وعسكرية، في محاولة التخفيف من الحساسية العربية-الكردية.

وفي اليوم الثاني من حظر التجول، بدا الأحد أن الأمور تتجه نحو التهدئة، وفق المرصد وقوات سوريا الديموقراطية.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي لفرانس برس "يتم تمشيط بلدتين اليوم وبقيت قرية واحدة تتجه الأمور فيها نحو الحسم"، مشيراً إلى أن التوترات اقتصرت على خمس قرى من أصل أكثر من 120 قرية في المنطقة.

وأضاف "يتم التعامل مع الأمور بحساسية مفرطة، لكن نتأمل حسم الأمر قريباً إن كان عسكرياً أو بالتواصل مع العشائر العربية بالمنطقة".