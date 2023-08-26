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مقتل 11 جنديًا في هجوم لفصائل «متطرفة» في شمال غرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 04:22 مساء
مقتل 11 جنديًا في هجوم لفصائل «متطرفة» في شمال غرب سورية
مقاتلون من هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب (شمال غرب سورية). (أ ف ب)
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قُتل 11 جنديًا سوريًا على الأقلّ وأُصيب عشرون آخرون في هجوم نفذه مقاتلون من فصيل أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني في شمال غرب سورية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

ويأتي الهجوم الذي لم تتحدث عنه وسائل الإعلام الرسمية السورية، ردًا على ضربات روسية، الخميس، على مدينة جسر الشغور قرب إدلب؛ حيث يتمركز العديد من مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحسب «فرانس برس».

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن «قُتل 11 جنديًا سوريًا وأصيب 20 آخرون عندما فجر مقاتلون من جماعة أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني أنفاقًا حفروها تحت مواقع الجيش، ونفذوا هجومًا متزامنًا من أنفاق أخرى في جنوب إدلب».

عملية انتحارية مزدوجة 
وأضاف المرصد «قتل جهاديان نفسيهما في العملية المزدوجة، بينما لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة، وهو ما من شأنه أن يزيد عدد القتلى».

وتوجه أعضاء في الحزب الإسلامي التركستاني، ومعظمهم من أقلية الأويغور المسلمة في الصين، إلى سورية بعد عام 2011 للقتال في صفوف فصائل مسلحة، بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا).

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وتسيطر هيئة تحرير الشام، على نحو نصف مساحة محافظة إدلب (شمال غرب) وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب، واللاذقية، وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبًا من النازحين.

الجمعة، قُتل سبعة مقاتلين من هيئة تحرير الشام جراء قصف لقوات النظام في شمال سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت تشهد المنطقة تصعيدًا في وتيرة القصف خلال الأسابيع الأخيرة. 

تصعيد في القصف
وتتعرض المنطقة في الأسابيع الأخيرة لتصعيد في القصف، تحديدًا من قبل الطيران الروسي، ردًا على قصف هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها مناطق سيطرة قوات النظام بواسطة مسيّرات، وفق المرصد.

ويسري في مناطق في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس 2020 وقف لإطلاق النار، أعلنته موسكو وتركيا، الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم واسع شنته دمشق في المنطقة. 

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعًا داميًا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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