سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير 22 مسيّرة روسية في أوديسا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، أنه دمر 22 مسيّرة روسية في منطقة أوديسا الجنوبية خلال هجوم استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة، وذلك في وقت تتصاعد فيه حرب المسيرات، وتكثف فيه روسيا هجماتها على منطقتي جنوب أوديسا وميكولايف الأوكرانيتين.

وقال سلاح الجو الأوكراني على «تلغرام»: «25 مسيرة هجومية أطلقت ليلة أمس بواسطة مركبات غير مأهولة من طراز شاهد-136/131 من الجنوب والجنوب الشرقي».

وأوضح البيان: «القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 22 منها بالتعاون مع الدفاعات الجوية ومكونات أخرى ضمن قوات الدفاع الأوكرانية».

بعد انهيار اتفاق في يوليو رعته الأمم المتحدة، ويضمن العبور الآمن لشحنات الحبوب من البحر الأسود، كثفت روسيا هجماتها على منطقتي جنوب أوديسا وميكولايف الأوكرانيتين، حيث توجد موانٍ وبنى تحتية حيوية بالنسبة لتصدير الحبوب.

وأفاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، بأن سفينتين أخريين عبرتا من «ممر الحبوب الموقت في البحر الأسود» التابع للبلاد.

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في سياق متصل، قالت الشركة المشغلة لجسر القرم، والمعينة من قِبل روسيا، على تطبيق «تلغرام» إن حركة المرور عادت لطبيعتها على الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، بعد توقف قصير، في وقت مبكر الأحد.

ولم تذكر الإدارة المحلية سبب تعليق المرور.وبينما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار عنيف في أوديسا، قالت قوات الجو الأوكرانية إن مدنيين اثنين أصيبا في هجوم روسي بطائرة مسيرة على البنية التحتية للميناء في المنطقة.

وبينما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار عنيف في أوديسا، قالت قوات الجو الأوكرانية إن مدنيين اثنين أصيبا في هجوم روسي بطائرة مسيرة على البنية التحتية للميناء في المنطقة.

نقل موقع روسيا اليوم عن قنوات الرصد الأوكرانية على "تلغرام"، أنه تم تسجيل 3 انفجارات على الأقل في أوديسا وأشارت توقعات إلى أن طائرات "غيران-2" الروسية المسيرة استهدفت منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة للميناء.