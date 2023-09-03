الأمطار تحاصر مشاركين في تجمع وسط الصحراء بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

وجد المشاركون في تجمع في الولايات المتحدة أنفسهم محاصرين وسط صحراء نيفادا، السبت، بعدما حولت أمطار غزيرة موقع تجمع سنوي إلى حقل من الوحل، مرغمة المنظمين على إغلاق أبوابه الحدث.

ونشر منظمو «بورنينغ مان» Burning Man في حساب التجمع على موقع «إكس» (تويتر سابقا) بصورة متكررة منذ منتصف الليل أن «أبواب بلاك روك سيتي (اسم الموقع) ومطاره تبقى مغلقة، وأرجئ أي دخول أو خروج حتى إشعار آخر»، مما يمنع المشاركين من مغادرة الموقع والوافدين من التوجه إليه، حسب وكالة «فرانس برس».

دعوات للحفاظ على المياه والمؤن

كما دعا المنظمون المشاركين الموجودين في المكان إلى الحفاظ على المياه والمؤن والوقود والبحث عن ملجأ دافئ وآمن.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى تحوّل ساحة لا بلايا الشاسعة التي تشكل النقطة المركزية للتجمع إلى ميدان وحل لا يمكن سلوكه.

وبرغم أن الأمطار توقفت أمس، فمن المتوقع أن تعاود الهطول اليوم الأحد، وهو اليوم الأخير من التجمع الذي يستمر أسبوعا، بحسب ما أفاد المنظمون في حسابهم.

وعلقت معظم الأنشطة المقررة ومن ضمنها إشعال المجسم الخشبي العملاق المنصوب في وسط ساحة لا بلايا، الذي يعطي المهرجان اسمه ويؤذن بنهايته.

وواجه التجمع العام الماضي موجة حرارة شديدة مصحوبة برياح عاتية جعلت التجربة شاقة على المشاركين.

75 ألف مشاركة في نسخة تجمع 2019

وهذا التجمع الذي أطلق عام 1986 في سان فرانسيسكو هو حدث ما بين الاحتفاء بالثقافة المضادة والخلوة الروحية. وكان ينظم في بداياته على شاطئ في سان فرانسيسكو قبل أن يتحول إلى مهرجان حقيقي له هيكلية تنظيمية وميزانية تقارب 45 مليون دولار بحسب أرقام العام 2018.

واستقبل التجمع في نسخته الأخيرة أكثر من 75 ألف مشارك، في تراجع عن النسخة السابقة عام 2019.

وانتقل التجمع في التسعينات إلى صحراء بلاك روك، وهي منطقة محمية في شمال غرب نيفادا تعهد المنظمون بالحفاظ عليها.