تعليق عضوية الغابون في الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، الخميس، «تعليقا فوريا» لعضوية الغابون في الاتحاد، إثر الانقلاب الذي شهدته هذا الاسبوع.

وأعرب المجلس، عبر منصة إكس عن «تنديده الشديد باستيلاء عسكريين على الحكم في جمهورية الغابون وإطاحة الرئيس علي بونغو في 30 أغسطس 2023»، مضيفا أنه «قرر أن يعلق فورا مشاركة الغابون في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي وهيئاته ومؤسساته»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قادة الانقلاب في الغابون، أن مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما «رئيسًا انتقاليًا» ستقام في الرابع من سبتمبر أمام المحكمة الدستورية، بعدما أطاح بعلي بونغو أونديمبا.

وأكد أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات» التي تضم قيادات الجيش، أن الجنرال أوليغي قرر أيضًا إنشاء «مؤسسات انتقالية على مراحل».

جلسة سابقة للاتحاد الأفريقي. (الإنترنت)