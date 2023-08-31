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بوريل: الانقلاب في الغابون جاء بعد انتخابات شابتها مخالفات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 09:50 صباحا
بوريل: الانقلاب في الغابون جاء بعد انتخابات شابتها مخالفات
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، (أرشيفية: الإنترنت)
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شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس، على أنه لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بنظيره في النيجر، قائلا إنّ العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد فوز الرئيس المخلوع علي بونغو في انتخابات شابتها مخالفات.

وقال بوريل من طليطلة الإسبانية على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 «الانقلابات العسكرية ليست الحل، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات»، مضيفا أن تصويتا مزورا يمكن اعتباره بمثابة «انقلاب مؤسساتي» مدني، حسب وكالة «فرانس برس».

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