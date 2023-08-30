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ألمانيا تدين الانقلاب في الغابون برغم المخاوف «المشروعة» بشأن نزاهة الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 09:24 مساء
ألمانيا تدين الانقلاب في الغابون برغم المخاوف «المشروعة» بشأن نزاهة الانتخابات
مؤيدون للجيش يتظاهرون في نيامي. (الإنترنت)
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أعلنت ألمانيا أنها تدين الانقلاب العسكري الذي حصل في الغابون، الأربعاء، على الرغم من إقرارها بوجود «مخاوف مشروعة» بشأن نزاهة الانتخابات التي جرت، السبت، في الدولة الواقعة وسط أفريقيا، وألغى نتائجها الانقلابيون.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: «ليس من اختصاص الجيش التدخل بالقوة في العملية السياسية. يجب أن يكون الشعب الغابوني قادراً على تقرير مستقبله بشكل مستقل وحر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في وقت سابق، «بشدة محاولة الانقلاب الجارية في الغابون»، داعياً الأطراف جميعهم إلى «ضبط النفس والحوار»، بحسب ما نقل عنه الناطق باسمه ستيفان دوجاريك. 

غوتيريس يدين محاولة الانقلاب 
وأكد دوجاريك أن الأمين العام «يتابع بقلق بالغ إعلان نتائج الانتخابات في سياق تقارير عن انتهاكات خطيرة للحريات الأساسية، ويدين بشدة محاولة الانقلاب الجارية كوسيلة لحل الأزمة التي نجمت عن الانتخابات»، داعياً الانقلابيين إلى «ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وعائلته».

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، الأربعاء، إنه «يدين بشدة» ما وصفها بمحاولة انقلاب في الغابون.

وأعلن عسكريون انقلابيون في الدولة الغنية بالنفط الواقعة وسط أفريقيا في وقت سابق الأربعاء أنهم استولوا على السلطة بعد انتخابات متنازع عليها، فيما وصفه فكي أيضًا بأنه «انتهاك صارخ» لمبادئ الاتحاد الأفريقي، ودعا «الجيش الوطني وقوات الأمن إلى ضمان سلامة رئيس الجمهورية (علي بونغو أونديمبا) وأفراد عائلته وكذلك أفراد حكومته»، بحسب «فرانس برس».

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وأعلن العسكريون الذين قاموا بانقلاب في الغابون صباح الأربعاء تشكيل «لجنة الانتقال وإعادة بناء المؤسسات» وأنهم عيَّنوا قائد الحرس الجمهوري بريس أوليغي نغويما رئيسًا لهذه الجنة.

وجاء في بلاغ «لجنة الانتقال»: «نحيط الرأي العام الوطني والدولي علمًا بأن الجنرال بريس أوليغي نغويما جرى تعيينه رئيسًا للجنة الانتقال وإعادة بناء المؤسسات وسيتولى مسؤولية إدارة البلاد». وأظهرت لقطات تناقلتها وسائل إعلام حشدًا من الجنود وهم يهتفون «أوليغي رئيسًا»، وفق «روسيا اليوم».

بونغو «قيد الإقامة الجبرية»
كما أعلن العسكريون في بيان متلفز أن الرئيس علي بونغو أونديمبا وُضِع «قيد الإقامة الجبرية «محاطًا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه وعدد من كبار المسؤولين بتهمة «الخيانة العظمى».

وذكر البيان أنه «جرى توقيف» نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، ورئيس مكتب بونغو، إيان غيزلان نغولو، ونائب رئيس مكتبه محمد علي ساليو، وعبدالحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديمقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو.

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