رئيس الغابون يدعو أصدقاءه إلى «رفع أصواتهم» ضد الانقلاب عليه

دعا رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا الذي وُضِع قيد الإقامة الجبرية بعد تنفيذ عسكريين انقلابًا اليوم الأربعاء «جميع الأصدقاء» إلى «رفع أصواتهم»، وذلك في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بونغو في الفيديو الذي ظهر فيه جالسًا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق «أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون أوجِّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي».