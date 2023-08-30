رئيس الغابون يدعو أصدقاءه إلى «رفع أصواتهم» ضد الانقلاب عليه

وقال بونغو في الفيديو الذي ظهر فيه جالسًا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق «أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون أوجِّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي».
بونغو قيد الإقامة الجبرية
وفي وقت سابق، وُضِع رئيس الغابون «قيد الإقامة الجبرية» محاطًا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة «الخيانة العظمى»، على ما أعلن الأربعاء العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباحًا. وجاء في بيان تلاه عسكريون من لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات عبر التلفزيون الرسمي «الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه».
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