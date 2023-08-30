انقلابيو الغابون يعيّنون الجنرال بريس أوليغي نغيما «رئيساً للمرحلة الانتقالية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن العسكريون الانقلابيون في الغابون، في بيان متلفز بثّته قناة «غابون 24»، مساء الأربعاء، تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما «رئيساً للمرحلة الانتقالية».

وبحسب البيان، فقد أعلن ضابط، بحضور عشرات من كبار الضباط والجنرالات الذين يمثّلون جميع فيالق الجيش الغابوني، أنه «جرى تعيين الجنرال أوليغي نغيما بريس بالإجماع رئيساً للجنة انتقال واستعادة المؤسسات، ورئيساً للمرحلة الانتقالية»، التي لم يحدد الانقلابيون مدّتها، بحسب وكالة «فرانس برس».

من هو الجنرال الغابوني؟

و نشر موقع «موند أفريك» الفرنسي، المتخصص في التحقيقات، معلومات عن الجنرال الغابوني، ذكر فيها أنه أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الجيش الغابوني، وقائد الحرس الجمهوري، وتولى هذا المنصب منذ مارس 2020. وأوضح أن الحرس الجمهوري تشكيلة عسكرية مستقلة تابعة لجهاز الدرك، وتتولى حماية الشخصيات والمؤسسات العامة، وهي التشكيلة الأمنية الأقوى في الغابون.

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وعندما وصل علي بونغو للسلطة، أصبح نغيما ملحقا عسكريا في سفارة الغابون بالمغرب ثم في السنغال. وبعد مرور عام على تدهور الحالة الصحية للرئيس علي بونغو، جرى استدعاء نغيما إلى الغابون.

إنهاء النظام القائم وإلغاء نتائج الانتخابات

و أعلنت مجموعة، تضم أكثر من عشرة ضباط، في الغابون، الأربعاء في بيان تلي عبر محطة «غابون 24» التليفزيونية، «إنهاء النظام القائم وإلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية». كما أعلنت إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.

وقال العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات» أنه «بسبب حوكمة غير مسؤولة، تتمثل في تدهور متواصل للحمة الاجتماعية، مما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى، قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم».

وخلال هذا الإعلان سمع إطلاق نار من أسلحة آلية في العاصمة ليبرفيل، وذلك إثر إعادة انتخاب علي بونغو، الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بعد حصوله على 64.27% من الأصوات، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس 2023.