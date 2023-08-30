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كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً بالتزامن مع مناورات «درع الحرية أولتشي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 06:19 مساء
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً بالتزامن مع مناورات «درع الحرية أولتشي»
تجربة صاروخية لكوريا الشمالية. (الإنترنت)
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أطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخاً بالستياً لم تتّضح في الحال طبيعته، وفق ما نقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب» عن الجيش الكوري الجنوبي، في تجربة تتزامن مع إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة. 

وتثير مناورات «درع الحرية أولتشي» السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية غضب بيونغ يانغ التي أجرت عدداً قياسياً من التجارب العسكرية هذا العام، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس الثلاثاء، إلى تعزيز القوة البحرية للبلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، محذرا من أن مياه شبه الجزيرة الكورية تطفح بـ«خطر حرب نووية».

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وشجب كيم تنامي التعاون الثلاثي بين «زعماء العصابات»، في إشارة إلى قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الذين تجري بلادهم مناورات بحرية مشتركة.

 مناورات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي
وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، الثلاثاء، مناورات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونغ يانغ.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية، في بيان، إن المناورات التي جرت في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو جنوب كوريا الجنوبية شاركت فيها مدمرات مجهزة بأنظمة رادار «إيجيس» من الدول الثلاث.

وتجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أيضا مناورات «درع الحرية أولتشي» السنوية التي تثير دائما غضب بيونغ يانغ. بينما أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من اختبارات الأسلحة هذا العام، ونفّذت الأسبوع الماضي محاولتها الثانية لوضع قمر صناعي للتجسس في المدار، والتي باءت بالفشل.

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