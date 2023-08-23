الرئاسة الأوكرانية: احتمال «التخلّص» من بريغوجين في حادث تحطم الطائرة «رسالة من بوتين للنخب الروسية»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك أنّ تحطّم طائرة في روسيا ورد اسم قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضمن قائمة ركّابها هو «رسالة» من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنخب الروسية.

وأكّد بودولياك في منشور على منصّة "«كس» (توير سابقاً) أنّ «التخلّص» من بريغوجين ومن قيادة فاغنر «بعد شهرين على محاولة الانقلاب هو رسالة من بوتين للنخب الروسية قبل انتخابات 2024»، مضيفاً «بوتين لا يسامح أحدا»، بحسب «فرانس برس».

وأفادت وكالات الأنباء الروسية أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.

اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب

ونقلت وكالات «ريا نوفوستي» و«تاس » و«إنترفاكس» عن وكالة النقل الجوي الروسية «روسافياتسيا« أنّ اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ حين تحطّمت وقضى كلّ من كان على متنها.

من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام «كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة».

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والطائرة المنكوبة هي من طراز «إمبراير ليغاسي» وقد تحطّمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو. وأكّدت الوزارة في بيانها أنّها «تقود عمليات بحث».

من جهتها بثّت قنوات عديدة على تلغرام تقول إنّها مرتبطة بمجموعة فاغنر مقاطع فيديو قالت إنّها للطائرة المنكوبة. وفي هذه المقاطع التي لم تتمكّن «فرانس برس» من التحقّق من صحّتها يظهر حطام مشتعلة فيه النيران وطائرة تسقط من الجو.