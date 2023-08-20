  • Alwasat News
Atwasat

إيران تستدعي القائمين بالأعمال الدنماركي والسويدي جراء تدنيس المصحف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 06:01 مساء
إيران تستدعي القائمين بالأعمال الدنماركي والسويدي جراء تدنيس المصحف
سلوان موميكا يتظاهر أمام مسجد ستوكهولم الكبير، 28 يونيو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

ذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية، الأحد، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائمين بالأعمال السويدي والدنماركي في طهران بسبب إحراق وتدنيس نسخ من المصحف في الدولتين.

وأحرق أشخاص مناهضون للإسلام في الدنمارك والسويد نسخًا من المصحف أو دنسوها في الأشهر القليلة الماضية، مما أثار غضب العالم الإسلامي ومطالبات لحكومتي دولتي الشمال الأوروبي بحظر مثل هذه الأعمال، وفق «رويترز».

 إصدار قوانين جديدة
ونددت حكومتا البلدين بعمليات الحرق وقالتا إنهما تدرسان إصدار قوانين جديدة تهدف إلى منع مثل هذه الأعمال.

-  بعد حرق نسخ من المصحف.. السويد ترفع مستوى الإنذار المرتبط بـ«الأعمال الإرهابية»
-  «الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيرانية قوله «إيران تحمل الحكومتين السويدية والدنماركية المسؤولية الكاملة والتداعيات الخطيرة لتدنيس المصحف الشريف».

ورفعت السويد، الخميس الماضي، مستوى الإنذار المرتبط بخطر حدوث «أعمال إرهابية» من ثلاثة إلى أربعة على مقياس من خمس درجات تصاعدية، بعد تنديدات دولية أثارها إحراق نسخ من المصحف على أراضيها.

وقالت رئيسة أجهزة الاستخبارات السويدية شارلوت فون إيسين في مؤتمر صحفي: قررت اليوم (الخميس) رفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية من مستوى عالٍ إلى مستوى خطر»، معتبرة أنّ خطر حصول هجمات إرهابية «سيلازم (السويد) لفترة طويلة».

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا

انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)

إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)
«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك

«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حرائق الغابات في غرب كندا تجبر آلاف السكان على إخلاء مناطقهم
حرائق الغابات في غرب كندا تجبر آلاف السكان على إخلاء مناطقهم
هولندا: ملتزمون بتسليم أوكرانيا مقاتلات «إف-16»
هولندا: ملتزمون بتسليم أوكرانيا مقاتلات «إف-16»
الآلاف يتظاهرون في النيجر دعمًا للانقلاب عقب الإعلان عن فترة انتقالية
الآلاف يتظاهرون في النيجر دعمًا للانقلاب عقب الإعلان عن فترة ...
دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا تضع حدا لـ12 سنة من حكم اليمين
دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا تضع حدا لـ12 سنة ...
إيران تستدعي القائمين بالأعمال الدنماركي والسويدي جراء تدنيس المصحف
إيران تستدعي القائمين بالأعمال الدنماركي والسويدي جراء تدنيس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
هل قدم «فاغنر» تسهيلات إلى انقلاب النيجر؟
هل قدم «فاغنر» تسهيلات إلى انقلاب النيجر؟...
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب ......
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا...
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة ......
المزيد
أوربان وإردوغان يناقشان أمن الطاقة وانضمام السويد إلى «ناتو» في بودابست
أوربان وإردوغان يناقشان أمن الطاقة وانضمام السويد إلى «ناتو»......
رئيسة وزراء الدنمارك تتعهد بمنح أوكرانيا 19 مقاتلة «إف-16»
رئيسة وزراء الدنمارك تتعهد بمنح أوكرانيا 19 مقاتلة «إف-16»...
الدفاع الروسية تعلن مقتل 850 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 23 طائرة مسيَّرة خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية تعلن مقتل 850 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 23 ......
إيران تستدعي القائمين بالأعمال الدنماركي والسويدي جراء تدنيس المصحف
إيران تستدعي القائمين بالأعمال الدنماركي والسويدي جراء تدنيس......
دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا تضع حدا لـ12 سنة من حكم اليمين
دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا تضع حدا لـ12 ......
المزيد