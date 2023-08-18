«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، بـ«أقصى عبارات الإدانة» حرق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف أمام مقر سفارة ليبيا لدى الدنمارك، وحملت السلطات الدنماركية «المسؤولية السياسية» لإضرارها بالعلاقات بين البلدين.

وبعدما شددت على «رفضها القاطع»، قالت الوزارة في بيان، إن السلطات الدنماركية تتحمل «المسؤولية السياسية» لإضرارها بالعلاقات بين البلدين عبر السماح باستفزاز الشعب الليبي وجميع المسلمين حول العالم و«تجاهلها المستمر لجرائم الكراهية والتحريض التي ينفذها متطرفون إرهابيون بغرض الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين».

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وأكدت وزارة الخارجية أن دولة ليبيا لن تقبل بادعاءات اعتبار هذا العمل ضمن أدوات التعبير عن الرأي، وحذرت من مغبة السماح مرة أخرى بأنشطة معادية واستفزازية لمشاعر ومقدسات المسلمين حول العالم أمام السفارة الليبية في كوبنهاجن، وقالت إن «تكرار السماح بهذه الجريمة سيدفعنا إلى إعادة النظر في جدوى استمرار العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين بلدينا».