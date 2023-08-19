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بوتين يلتقي القادة العسكريين في روستوف قرب حدود أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 10:19 صباحا
بوتين يلتقي القادة العسكريين في روستوف قرب حدود أوكرانيا
بوتين مع القادة العسكريين في روستوف قرب حدود أوكرانيا. (الإنترنت)
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة جيشه المشاركين في الحرب بأوكرانيا بمدينة روستوف أون دون الجنوبية، على ما أعلن الكرملين صباح السبت.

ولم توضح موسكو توقيت الاجتماع، لكن صورا نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كشفت أنه عقد خلال الليل، وفق وكالة «فرانس برس».

وجرى الاجتماع بعدما أعطت الولايات المتحدة الجمعة الضوء الأخضر للدنمارك وهولندا لإرسال مقاتلات أميركية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

وأفاد الكرملين في بيان أن «فلاديمير بوتين عقد اجتماعا في المقر العام للعملية العسكرية الخاصة في روستوف أون دون»، مضيفا أن «الرئيس استمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وقادة قطاعات ومسؤولين آخرين».

أول زيارة لبوتين إلى روستوف مسرح تمرد فاغنر
وبثت وكالة ريا نوفوستي للأنباء مقطع فيديو يظهر فيه بوتين خارجا من آلية جيب خلال الليل، قبل أن يستقبله الجنرال غيراسيموفكما ظهر بوتين في الفيديو يترأس اجتماعا مع قادة عسكريين.

وروستوف أون دون، القريبة من الحدود الأوكرانية هي مركز لعمليات القوات الروسية في أوكرانيا.

كما كانت المدينة في يونيو الماضي، مسرحا للتمرد الذي خاضته مجموعة المرتزقة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين، وسيطرت خلاله لفترة وجيزة على المقر العام للجيش قبل أن توقف حركتها.

وقلّما ظهر غيراسيموف علنا منذ محاولة التمرد التي استهدفته تحديدا. ونادرا ما يزور بوتين المناطق القريبة من أوكرانيا.

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