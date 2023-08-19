واشنطن وطوكيو وسول يدينون «السلوك العدواني» لبكين في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط

دانت كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ما سموه ♫السلوك الخطير والعدواني للصين ومطالبها البحرية غير القانونية في بحر الصين الجنوبي»، وفق ما جاء في بيان مشترك مساء الجمعة، وسط توترات بين بكين والفيليبين حول جزر مرجانية متنازع عليها.

وقال زعماء الدول الثلاث المجتمعون في قمة غير مسبوقة في كامب ديفيد بالولايات المتحدة، «نعارض بشدة أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم في مياه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مضيفين: «نعيد التأكيد على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان»، حسب وكالة «فرانس برس».