روسيا تفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أصدر في منتصف مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك على وزراء وصحفيين بريطانيين.

وأرجعت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، هذه العقوبات الجديدة إلى «الدعم العسكري الراسخ (الذي توفره) لندن لأوكرانيا، والتنفيذ العدواني (...) لسياسة عدائية مناهضة لروسيا»، وذلك بعد عام ونصف العام من النزاع في أوكرانيا الذي اندلع في فبراير 2022، وذلك حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

علاقة كريم خان بأوكرانيا تغضب الروس

وفور انطلاق الحرب أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بـ«تعليق غزوها لأوكرانيا» معربة عن «قلقها العميق» حيال استخدام موسكو للقوة.

كما زار كريم خان أوكرانيا؛ حيث أجرى اتصالًا عبر الفيديو مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ إذ اتفقا على «الحاجة إلى بذل الجهود كافة لضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين».